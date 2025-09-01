Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

Keskkonnaamet sulges kulude kokkuhoiuks Jõgevamaal asuva Endla looduskeskuse, kus on tehtud nii teadust kui ka pakutud loodusharidust. Looduskeskuse sulgemine avaldab mõju kogukonnale ning halvendab keskkonnaameti sõnul ka loodushariduse kvaliteeti.

Jõgevamaal Tooma külas tegutsenud Endla looduskeskuses olid veel augustis viimased lastelaagrid, kuid nüüd on keskkonnaameti kokkuhoiu tõttu ruumides vaid viimased pakitud kastid, mis ootavad oma tulevikku RMK-s või Tallinna loodusmuuseumis ning töötajadki on kas koondatud või uuele ametipostile suunatud. Ligi 15 aastat lastele loodusharidust pakkunud Elo Raspeli sõnul on hoones töötavate inimeste arv vähenenud juba aastaid ja nii tegutses hoones enne sulgemist aktiivselt vaid kolm inimest, kuid loodushariduse pakkumisel on tema sõnul looduskeskusel olnud suur roll.

"Majas oli aktiivsemalt keskkonnahariduslik suund. Me viisime siin läbi palju õppeprogramme. käisid koolilapsed praktiliselt igal aastaajal. Ehitati välja siia ka ekspositsioon ehk näitus, kus sai siis tarkust jagada nii väiksematele kui suurematele huvilistele," sõnas keskkonnaameti avalike suhete spetsialist Elo Raspel.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kuke sõnul on riigi kokkuhoiupoliitika tõttu tulnud neil otsida kärpekohti ja nii on viimastel aastatel vähendatud kulusid kolme miljoni euro võrra. Lisaks Endla looduskeskusele on suletud teisigi kontoreid näiteks Otepääl, Karulas ja Palmses ning koondatud on ka töötajaid.

"Me oleme koondanud praktiliselt kümme protsenti või rohkemgi oma inimestest - 60 inimest selle kahe aasta peale. Endla peale on aasta kulu meil olnud 82 000 ja kui me võtame inimese peale, siis see tähendaks kolme inimese koondamist, et see raha meil alles jääks, et seda maja üleval pidada," sõnas Kukk.

Nii Raspeli kui ka Kuke sõnul halveneb aga keskkonnahariduse pakkujate vähenemise tõttu ka keskkonnahariduse kvaliteet.

Endla looduskeskuse naaberkinnistul elava Voldemar Ilvese sõnul avaldab looduskeskuse sulgemine mõju ka kogukonnale.

"Inimesed käisid ja neid muuseume on inimestel ju kihvt vaadata. Kurb on ainult see, et nüüd see kinni pannakse või riik ei leia siia lahendust, mis peaks seda edasi viima. Kui on kõrval asutused, on inimestel tööd ja see tekitabki selle, et on inimesi, aga kui siit ära viiakse üks riigiasutus, siis lähevad ka inimesed sellega. Poed on veel õnneks alles, külapood Vaimastveres ja Coopi oma. Räägitakse, et ei ole sedagi kauaks ehk eks ta nii ühte otsa Tartu poole kisub ja teist pidi Tallinna poole. Võib-olla ei ole meidki siin enam varsti, läheme kõik sinna linna ja käime suviti rabas. Raba jääb alles ma sain aru," ütles Tooma küla elanik Voldemar Ilves.