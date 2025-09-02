Katri Raik oli sunnitud oma Narva valimisliidule uue nime panema

Kuivõrd eelmistel kohalikel valimistel Narvas võidu võtnud valimisliidu "Katri Raigi nimekiri" teine moodustaja oma nõusolekut sama nime kasutamiseks ei andnud, registreeris Raik valimisliidu uue nimega.

Narva linnapea Katri Raik oli sunnitud oktoobrikuisteks valimisteks oma valimisliidule uue nime võtma, sest eelmiste valimiste tarbeks loodud valimisliidu teise moodustajaga ta enam koostööd ei tee ning seadus nõudis seetõttu valimisliidu nime muutmist.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ütleb, et eelmistel volikogu valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks.

Valimisliidu teine moodustaja oli Sergei Gorlatš, kes tegi nimekirjas Raigi (4512 häält) järel teise tulemuse, kogudes 408 häält. Gorlatš aga mõisteti hiljem süüdi valijate seadusvastases mõjutamises ning pidi kuu aega vanglas veetma. Raigi nimekirja saadikud lõpetasid temaga koostöö juba siis, kui häälteostmise kahtlus avalikuks tuli.

"Gorlatšiga meie teed läksid lahku ja ei saa enam kunagi kokku, sest meie nimekirjas ei saa olla kriminaalkaristusega inimesi. Halb lugu, aga läheme edasi," ütles Raik ERR-ile.

Kuivõrd Gorlatš oma nõusolekut sama nime kasutamiseks ei andnud, registreeris Raik teisipäeval valmisliidu nimeks "Katri nimekiri".

Seadus ütleb ka, et keelatud on valimisliidu nimena kasutada erakonna või mõne muu valimisliidu nime või sellega eksitavalt sarnast nime. Raigi sõnul on uus nimi küll sarnane, aga kohaliku valimiskomisjoni esimehe sõnul on kõik korrektne.

Eelmistel kohalikel valimistel sai valimisliit "Katri Raigi nimekiri" Narva linnas 43,9 protsenti häältest ehk 9137 häält ning see andis 31-liikmelises Narva linnavolikogus 15 kohta.