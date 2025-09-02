X!

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

Eesti
Tallinna linnahall mullu suvel
Tallinna linnahall mullu suvel Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kohalikel valimistel Tallinnas kandideerivatel erakondadel pole suurt üksmeelt, mida teha Tallinna maamärkideks kujunenud, kuid ajahambast puretud linnahalli ja Maarjamäe memoriaaliga. Küll aga ollakse üksmeelel, et mõlema rajatise atraktiivne asukoht vajab uut funktsiooni.

Keskerakonna hinnangul tuleks linnahall osaliselt lammutada ja teha sinna kaasaegne konverentsikeskus, Maarjamäe memoriaal võiks saada aga aktiivse kasutuse.

Keskerakonna esimees ja linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart ütles, et linnahalli ja selle ümbruse puhul on oluline kujundada sinna kaasaegne avalik ruum, mis säilitab praegused ajaveetmise võimalused ning loob ka uusi.

"Keskerakonna selge seisukoht on, et mingeid kortermaju ega suletud hoove sinna ei tule ning kogu see mereäärne ala jääb linlaste käsutusse, moodustades omalaadse terviku nii vanalinna kui ka Pirita ja Põhja-Tallinnaga. Selle perspektiiviga rajasime sinna piirkonda juba ka vanasadama trammitee ning planeerime uut Pirita promenaadi," sõnas Kõlvart.

Samas on Kõlvart seisukohal, et kuigi linnahall on arhitektuuriliselt märkimisväärne teos, mille katus on populaarne ajaveetmise koht, peab leppima, et tervikuna hoonet säilitada ei õnnestu.

"Küsimus ei ole ainult selles, et hoone on kaua lagunenud, vaid juba tema algne ehituskvaliteet on üpris nõrk. Linna ja riigi koostöös tuleks sinna rajada tänapäevane kontserdi- ja konverentsikeskus ning selle käigus tõepoolest võiks võimalusel säilitada ka ajaloolisi motiive ning kindlasti tuleb säilitada võimalus kasutada hoone katust avaliku ruumina linna- ja merevaadete nautimiseks," lausus Kõlvart.

Maarjamäe memoriaali saatusest rääkides sõnas endine meer, et tegemist on Eesti maastikuarhitektuuri pärliga, aga ala vajaks uut funktsiooni.

"Riigi ja Tallinna tihedas koostöös tuleb algatada memoriaali ümbermõtestamise protsess, et leida uus kasutus ja tõlgendus eesmärgiga tuua alale aktiivsem kasutus. Ala tuleks muuta avaliku ruumi loomulikuks ja atraktiivseks osaks, säilitades arhitektuuriline ja maastikuline väärtus, samas liikudes ala neutraalsemaks muutmise suunas," lausus Kõlvart.

Linnahall Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Isamaa seisukoht on, et linnahalli ala tuleb arendada erarahaga ja nõukogudeaegne Maarjamäe memoriaal tuleb lammutada.

"Linnahalli küsimus on Tallinna ilmselt pikima hambaga taristuteema. Läbi aastakümnete on sellega plaane pidanud mitmed isikud, sealjuures peagi Eestisse saabuv Ameerika Ühendriikide suursaadik. Ometi pole astutud ühtegi konkreetset sammu ja suurehitis langeb aina halvemasse seisu," kirjeldas Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman olukorda.

Solmani sõnul on Isamaal selge eesmärk, et järgmises linnavolikogu koosseisus saab Linnahalli tulevik lahendatud läbi ala üldplaneeringu kehtestamise.

"See tagab et kõik huvitatud osapooled saavad kaasa rääkida ja siis saab linnavolikogu otsustada, kas linnahall renoveerida ja sobitada uue mereala visiooni või siis lammutada ja võtta ala kasutusele muul eesmärgil. Aga on selge, et nende otsuste initsiatiiv peab tuleb erasektoriks ja mitte linna rahade eest," rääkis Solman.

Solmani hinnangul pole Maarjamäe memoriaaliga muud teed kui lammutamine.

"Pole kohane, et kommunismiohvrite memoriaali kõrval laiub jätkuvalt kommunistide poolt püstitatud obelisk Eestit okupeerinud sõdurite auks. Arvestades nõukodudeaegse memoriaali kehva seisu, tuleb selle osas langetada otsus ning Isamaa hinnangul on ainus mõistlik avaliku raha kasutus selle lammutamine," lausus Solman.

Maarjamäe memoriaal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on aga mõlema sümbolehitise korrastamise ja säilitamise poolt.

Tallinna abilinnapea ja sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Madle Lippus ütles, et sotsiaaldemokraatide hinnangul tuleb linnahall säilitada Tallinna olulise maamärgina, korrastada selle välisilme ning ümbritsev linnaruum.

"Maarjamäe memoriaali puhul ootame eelkõige initsiatiivi riigilt, et koos ajaloomuuseumi ja riigiga see oluline mälupaik uuesti mõtestada ning tagada selle korrastamine ja väärikas säilitamine," lausus Lippus.

EKRE soovib muinsuskaitsealuse linnahalli lammutada ja kujundada Maarjamäe memoriaali alast ajaveetmise koha.

"Linnahall on muinsuskaitse all. Ma ei ole täpselt kursis nende protseduuridega, kuid minu isiklik seisukoht on see lammutada ja asemele ehitada tipparhitektuuriga avalik hoone. Oleks see siis linnavalitsus, linnavolikogu ja Tallinna ametid koos või midagi muud. Kuid mitte erakättesse," lausus Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas.

Maarjamäe memoriaal tuleb Kallase sõnul riigi käest linnale saada ja teha ideekonkurss, mida sellega teha.

"Et see oleks Tallinna avaliku ruumi osa ja ajaveetmise koht ilusa vaatega merele," sõnas Kallas.

Noored linnahalli katusel Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Parempoolsete hinnangul oleks mõistlik linnahall Rail Baltica trassi alla killustikuks jahvatada.

"Linnahall on küll mastaapne ehitis ja kindlasti südamega projekteeritud, kuid see, et kunagi on tehtud mingi suur asi, ei tähenda, et seda peaks aegade lõpuni alles hoidma. Kui see kunagi oli Tallinna jaoks midagi grandioosset, merele avanev uhke hoone, siis täna see pigem piirab ligipääsu merele," lausus Parempoolsete juhatuse liige Indrek Luberg.

"Lisaks sai see olümpiamängude ajaks kiiruga ja ebakvaliteetselt kokku klopsitud, nii et nüüd on see lihtsalt üks lagunev koloss, millele pole võimalik tänapäeval praktilist kasutust leida ja mille renoveerimisel puudub igasugune mõte. Mõistlik oleks see lihtsalt Rail Baltica trassi alla killustikuks jahvatada, et saaks linnas veel ühe mereäärse ala korda teha," lisas Luberg.

Luberg lisas, et vastupidiselt linnaarhitekti nägemusele tuleks korda teha ka Linnahalli tagune tühermaa.

"Tallinna südalinna merealal ei peaks liigirikkuse sildi all hoidma hooldamata võpsikut, kus lehtede varjus on soovijatel hea odekolonni juua," märkis Luberg.

Maarjamäe memoriaali peab Luberg samasuguseks okupatsioonirežiimi mälestusmärgiks nagu pronkssõdur või hiljuti vene kultuurikeskuselt eemaldatud sümboolika.

"Igavest tuld hoidvad peopesad ja mingi rakett, mis mälestab vene laevastiku evakueerimist. Ehk esmapilgul tüüpiline nõukaaegne monstrumskulptuur, mis nüüd lihtsalt laguneb. Samas on just selle mastaapsus ja sobivus pinnavormidega omadused, mis muudavad selle ka maailmas ainulaadseks," kirjeldas Luberg.

"Minu poolest võiks selle ka lammutada, aga kui kultuuriteadlased, arhitektid ja teised spetsialistid leiavad, et see on väärt renoveerimist, siis ma usaldan neid," lisas Luberg.

Lubergi hinnangul võiks eesmärgiks võtta muuta see ala elavaks linnaruumiks ja kaotada memoriaali okupatsioonirežiimi ülistav sisu.

"Jääretke ehk kunagist vene laevastiku põgenemist mälestava obeliski sisu muutmiseks on kunagi teinud Valdeko Potisepp ka mõistliku ettepaneku: sinna võiks kirja panna kõik kuupäevad, mil Eesti on idanaabri vägedest vabanenud. Oleks meil Pirita tee ääres suur rakett (vabandust, obelisk), mis sümboliseeriks vene vägede lahkumist," märkis Luberg.

Maarjamäe memoriaal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Eesti 200 leidis, et linnahalli kujundamiseks konverentsikeskuseks tuleb korraldada rahvusvaheline konkurss.

"Eesti 200 Tallinna meeskond toetab linnahalli taastamist kaasaegseks konverentsi- või kultuurikeskuseks koostöös erasektoriga. Leiame, et parima lahenduse leidmiseks võib korraldada rahvusvaheline idee- ja projekteerimiskonkurss," lausus Tallinna abilinnapea ja Eesti 200 linnapeakandidaat Aleksei Jašin.

Maarjamäe memoriaali alale tuleb Jašini sõnul leida uus arhitektuuriline ja linnaruumiline lahendus koostöös arhitektide ja represseeritute esindajatega, austades seejuures hauarahu.

Reformierakond viiks minema Maarjamäe obeliski ja arendaks linnahalli koos erasektoriga.

"Eesti pealinn peab olema eestikeelne ja eestimeelne. See tähendab ka seda, et avalikus ruumis ei ole kohta okupatsioonisümboolikale," sõnas Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Maris Lauri.

"Just eelnimetatud põhjusel on meie Tallinna valimisprogrammis kirjas, et eemaldame Maarjamäe obeliski. Kas see ka reaalselt toimub, sõltub koalitsioonist, mis tekib peale valimisi," lisas Lauri.

Linnahall ja selle ümbrus tuleb Lauri sõnul kujundada kaasaegseks sündmuskeskuseks ja avada linn merele.

"Et nii läheks, tuleb lõpuni viia detailplaneering, mille algatamist vedas meie abilinnapea Viljar Jaamu. Eesmärk on, et linnahalli piirkonnast saaks populaarne elu-, kultuuri- ja ettevõtluskeskkond. Linnahalli jäähalli osa võiks arendada koostöös erasektoriga messi- ja konverentsikeskuseks. Hoone katusel peaks jääma alles võimalus vaba aja veetmiseks ja merevaate nautimiseks," kirjeldas Lauri Reformierakonna plaani.

Maarjamäe memoriaal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:08

Valmiermuiža pruulikoda läheb Soome kapitali kätte

12:06

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

11:54

Katri Raik oli sunnitud oma Narva valimisliidule uue nime panema

11:51

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

11:49

Galerii: Lõppesid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

11:48

"Impulss": poevargaks osutub aina sagedamini täiesti tavaline inimene

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

11:21

Kulla hind tõusis taas rekordkõrgele

11:20

Kaitseinvesteeringute keskus plaanib 60 000 euroga ringmajanduse häkatoni

11:17

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

01.09

Keskkonnaamet sulges Endla looduskeskuse

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi

01.09

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas vähemalt kolm nädalat Uuendatud

10:27

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

01.09

Elektrilevi soovib riigilt kümneid miljoneid eurosid juurde

ilmateade

loe: sport

11:51

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

11:17

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

11:06

Tunjovi ja Pescara teed läksid lahku

11:00

KUULA | "Võimla": kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi? Uuendatud

loe: kultuur

11:49

Galerii: Lõppesid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

10:22

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga

10:14

Teatrifestival Draama 2025 annab läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist

10:04

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Jaan Tootsen

loe: eeter

11:34

Põlengus kodu kaotanud aednik Harri Poom: loodan kasvuhoonesse toa ehitada

01.09

Kristjan Hirmo hakkab tudengeid õpetama: kõrvaklappe ma varna ei riputa

01.09

Sabatipuhkuselt ametisse naasnud Viilma: sellise tempoga ei saanud edasi minna

01.09

Jaak Tammearu: teletöötajal peab olema sarmi, häält ja midagi öelda

Raadiouudised

10:00

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

09:50

Majanduslik vägivald on levinud probleem

09:25

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

01.09

Eesti soovib, et ELi kliimaeesmärkide täpsustamisel aastaks 2040 arvestataks ka väikeste riikidega

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo