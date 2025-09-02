Aruküla kool jagab põhikooliõpilasi klassidesse hinnete alusel

Harjumaal asuva Aruküla kooli otsus hakata lapsi keskimise hinde järgi põhikooli astmes eraldi klassidesse jagama ei ole õiguskantsleri hinnangul kooskõlas seadusega ning on lapsi sildistav. Koolil oli reedeni aega muudatuste tegemiseks, kuid õppeasutus ei pea seda vajalikuks.

Harjumaal Arukülas hakati paari aasta eest lapsi keskmise hinde alusel klassidesse jagama. Näiteks mullu õppisid ühes klassis need, kel keskmine hinne oli vähemalt 4,2, kahes väiksemas aga kehvemate tulemustega lapsed.

"Nii saab anda kõigile õpilastele nende võimete kohane õpikeskkond ja võtta ära klassist võib-olla teatud segajad. Lisaks annab see kõigile õpilastele, mitte nii nagu seaduses erivajadustega õpilastele, vaid ka tavaõpilastele, võimaluse rahulikus keskkonnas töötada," selgitas Aruküla põhikooli direktor Avo Möls.

Kui esimesel aastal tehti seda vaid 9. klassis, siis jagati lapsi keskmise hinde alusel ka 7. ja 8. klassis. Mölsi sõnul on Eesti koolides nii tehtud juba aastaid ja kuigi õiguskantsleri hinnangul ei luba seadus õpilasi sellisel viisil sunniviisiliselt ümber tõsta ja ega keskmise hinde alusel klassidesse jagada, siis kool sellest loobuda ei soovi, kuna kolmveerand lapsevanemtest on otsusega rahul.

"Ma võin ju oletada, miks seitsmendikud nii hästi õppima on hakanud. Kui ühel õpilasel oli keskmine hinne 3,86 - see oli kõige madalam - siis ma ei tea, kas me õpetajad hindame neid üle või nad ongi nii tublid ja polnud vaja jagada, aga kui me alustaisme sellega, siis keskmised kõikusid 1,54 kuni 5,0-ni," lausus Möls.

Õiguskantsleri hinnangul õppeedukuse alusel tasemeklasside moodustamine on ka sildistav ja üldjuhul kahjustab laste enesehinnangut. Ka kool peab lähtuma kaasava hariduse põhimõtet ehk erinevate vajadustega õpilastel on õigus õppida koos.

"Kui me räägime väikeklassidest, siis me räägime eriklassist ja kui me räägime väiksematest rühmadest, siis me räägime tasemerühmadest ja nendel on omad nõuded. Kui me aga räägime keskmise hinde alusel õpilaste jagamisest klassidesse või rühmadesse, siis seda seadus ei näe ette. Keskmise hinde alusel ei ole võimalik järeldada õpilase toe vajadust," ütles õiguskantsleri vanemnõunik Atko-Madis Tammar.

Õiguskantsler andis koolile 29. augustini aega, et kooli õppekava seadusega kooskõlla viia. Tammari sõnul on kooli vastusest näha, et nad ei nõustu õiguskantsleri seisukohaga. Samas on õiguskantsleri hinnang soovituslik ja nüüd on pall haridusministeeriumi käes. Haridusministeeriumis tekitab kooli seisukoht jätkuvalt küsimusi. Järelevalve osakonna nõuniku Mare Tamme sõnul oodatakse nüüd vastuseid täpsustavatele küsimustele ja edasised otsustakse pärast seda, kui vajalik teave on laekunud ja on saanud olukorda koos õiguskantsleri kantseleiga terviklikult analüüsida.