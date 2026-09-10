Timpson: uuel nädalal lähevad uue õiguskantsleri otsingud konkreetsemaks

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et uue õiguskantsleri otsingutes võib arenguid toimuda järgmisel nädalal, kui koguneb riigikogu ja ka suhtlus Kadrioruga võiks elavneda.

Timpson ütles ERR-ile, et järgmise õiguskantsleri küsimust arutavad kõigepealt tulevane president Ülle Madise ja veel ametis olev president Alar Karis. Timpsonil ei ole enda sõnul kummagagi sel teemal suhtlust veel olnud.

Timpsoni ütlusel lähevad arutelud konkreetsemaks järgmisel nädalal, kui koguneb riigikogu.

"Ma arvan, et siis hakkab ehk rohkem juhtuma. Praegu meil ju istungeid ei toimu. Ma arvan, et siis läheb asi rohkem liikvele," sõnas Timpson.

Timpson ütles, et kuigi ta teab päris mitut inimest, kes sellesse ametisse võiks sobida, siis avaldada ta nende nimesid ei soovi.

"Ma kujutan ette, et ta võiks tulla kuskilt kohtusüsteemist. Võiks olla poliitiliselt kindlasti sõltumatu ja tunnustatud jurist. Ühesõnaga, selline, kel silmad säravad ja kes tahab Eesti elu paremaks teha. Nimesid ma ei tahaks praegu küll öelda," ütles Timpson.

Uue õiguskantsleri kandidaadi ettepaneku peaks riigikogule tegema president. See eeldab aga ka riigikogus piisavalt suurt toetust.

"President peab ise inimestega kõigepealt rääkima. Eks riigikogu fraktsioonid peavad ka nõus olema. Loodetavasti on see väga laiapõhjaline nõusolek. Mina olen Reformierakonna õigustöögrupi juht. Kui on mingid juriidilised küsimused või taolised asjad, siis kõigi 38-ga vast ei ole mõtet rääkida. Mina viin siis fraktsiooni selle nime või nimed ja eks me siis seal arutame," rääkis Timpson.

Eestis nimetab õiguskantsleri ametisse riigikogu vabariigi presidendi ettepanekul seitsmeks aastaks.