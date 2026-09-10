X!

Timpson: uuel nädalal lähevad uue õiguskantsleri otsingud konkreetsemaks

Eesti
Madis Timpson
Madis Timpson Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et uue õiguskantsleri otsingutes võib arenguid toimuda järgmisel nädalal, kui koguneb riigikogu ja ka suhtlus Kadrioruga võiks elavneda.

Timpson ütles ERR-ile, et järgmise õiguskantsleri küsimust arutavad kõigepealt tulevane president Ülle Madise ja veel ametis olev president Alar Karis. Timpsonil ei ole enda sõnul kummagagi sel teemal suhtlust veel olnud.

Timpsoni ütlusel lähevad arutelud konkreetsemaks järgmisel nädalal, kui koguneb riigikogu.

"Ma arvan, et siis hakkab ehk rohkem juhtuma. Praegu meil ju istungeid ei toimu. Ma arvan, et siis läheb asi rohkem liikvele," sõnas Timpson.

Timpson ütles, et kuigi ta teab päris mitut inimest, kes sellesse ametisse võiks sobida, siis avaldada ta nende nimesid ei soovi.

"Ma kujutan ette, et ta võiks tulla kuskilt kohtusüsteemist. Võiks olla poliitiliselt kindlasti sõltumatu ja tunnustatud jurist. Ühesõnaga, selline, kel silmad säravad ja kes tahab Eesti elu paremaks teha. Nimesid ma ei tahaks praegu küll öelda," ütles Timpson.

Uue õiguskantsleri kandidaadi ettepaneku peaks riigikogule tegema president. See eeldab aga ka riigikogus piisavalt suurt toetust.

"President peab ise inimestega kõigepealt rääkima. Eks riigikogu fraktsioonid peavad ka nõus olema. Loodetavasti on see väga laiapõhjaline nõusolek. Mina olen Reformierakonna õigustöögrupi juht. Kui on mingid juriidilised küsimused või taolised asjad, siis kõigi 38-ga vast ei ole mõtet rääkida. Mina viin siis fraktsiooni selle nime või nimed ja eks me siis seal arutame," rääkis Timpson.

Eestis nimetab õiguskantsleri ametisse riigikogu vabariigi presidendi ettepanekul seitsmeks aastaks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:54

Teppan EM-i eel: peame igas mängus kaklema

16:43

Rail Balticu rahastamisest võib saada EL-i järgmise eelarve vaidlusküsimus

16:31

Annika Koppel: Arvo Kruusement oli sirge mõtlemise ja ütlemisega mees

16:31

Vambola Krigul: löökpillimängija peab oskama mängida sadu pille

16:25

Michal: eelarvesse enam midagi juurde ei mahu

16:19

Rikberg EM-i eel: meil ei ole põhjust kedagi karta, aga nõrka vastast pole

16:13

Galerii: Niguliste kirikus harjutati museaalide evakueerimist

16:05

Tehismuusikarobot Suno sai plaadifirmad enda seljataha

16:00

Ekspert: Tallinna all on 50 kilomeetrit torustikku, kus saab suisa kõndida

15:59

Euroopa Keskpank tõstis baasintresse

Kontserdielamused

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:05

Kristo Enn Vaga tabas "Esimese stuudio" saates terviserike Uuendatud

09.09

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

10:00

ETV saatemeeskonna selgitused Kristo Enn Vagaga otse-eetris juhtunu kohta

12:32

Ukraina püstitas õhurünnakute kaugusrekordi Uuendatud

10:39

Kristo Enn Vaga selgitus terviserikke kohta: mul on südame rütmihäire

09.09

"Pealtnägija": 45-aastane õppejõud püüab ujuda võimalikult paljudes Eesti järvedes

08:49

Kristo Enn Vaga lubati öösel haiglast koju

11:23

NATO liitlased nurjasid Vene mereväe kaablilõhkumise õppuse

09.09

Füsioterapeut Priit Teniste: liigesed saavad toitu ainult liikudes

06:41

Haridusministeerium hakkab uurima, millele kulub õpetajate tööaeg

ilmateade

SPORT

16:54

Teppan EM-i eel: peame igas mängus kaklema

16:19

Rikberg EM-i eel: meil ei ole põhjust kedagi karta, aga nõrka vastast pole

15:40

Nuudi laeks jäi teine ring

15:05

Niina Petrõkina avab võistlushooaja Tallinnas

loe: kultuur

16:31

Vambola Krigul: löökpillimängija peab oskama mängida sadu pille

16:31

Annika Koppel: Arvo Kruusement oli sirge mõtlemise ja ütlemisega mees

16:13

Galerii: Niguliste kirikus harjutati museaalide evakueerimist

16:05

Tehismuusikarobot Suno sai plaadifirmad enda seljataha

loe: eeter

16:00

Ekspert: Tallinna all on 50 kilomeetrit torustikku, kus saab suisa kõndida

14:23

Uuringuekspert: inimestel on säilinud kriitilisus tehisintellekti suhtes

13:30

Kadri Tegelmann: mulle meeldib, kui mind mugavustsoonist välja visatakse

12:50

Tuuli Muistna: kümme aastat ei suutnud me pere venna enesetapust rääkida

Raadiouudised

15:25

Tartu Miina Härma gümnaasium saab varisenud osa asemele juurdeehituse

15:25

Raadiouudised (10.09.2026 15:00:00)

12:45

Portugali õpilaste PISA testi tulemused osutusid kehvaks

12:30

Reedel sajab mitmel pool hoovihma

12:25

Raadiouudised (10.09.2026 12:00:00)

09:55

Trump pakub vabariiklaste võidu korral igale ameeriklasele 5000 dollarit

09:50

Riigiinfo telefon saab ööpäevas umbes nelisada kõnet

09:45

Finantskuritegevuse vastased projektid saavad 13 miljonit eurot

09:40

Ilm läheb vihmaseks

09:25

Raadiouudised (10.09.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo