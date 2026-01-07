X!

Jürgen Rakaselg: esimese klassi katsed suurendavad hariduslikku ebavõrdsust

Arvamus
Jürgen Rakaselg
Jürgen Rakaselg Autor/allikas: HTM
Arvamus

Esimese klassi katsete kaudu toimuv varane selekteerimine ei paranda õpitulemusi, kuid suurendab hariduslikku ebavõrdsust, kirjutab Jürgen Rakaselg.

2025. aastal kerkis taas arutelu 1. klassi katsete kohasusest. Aruküla kooli keskmise hinde alusel klassidesse jaotamise taustal tekkis õigustatud küsimus, miks ometi oleme lubanud sellist selekteerimist aastakümneid esimestes klassides.

Aruküla praktika andis ootuspäraselt kurvad tulemused ning seda ootamatult kiiresti. Nüüdseks on koolipidaja mõistnud valitud teekonna ekslikkust, tunnistanud suurt kahju ning asunud aktiivselt olukorda heastama. Praegu plaanitu annab aluse oodata, et kool väljub kriisist tugevama ja teadlikumana ning koolipere saab töörahu tagasi.

Koolialustajate nn testimise alusel selekteerimine kümnekonnas Eesti koolis aga elab hetkel edasi ning katsetega määratakse laste koolitee suund sageli aastateks ajal, mil nende areng on eriti muutlik. Millised on selle praktika poolt- ja vastuargumendid ning millisele teadmisele need tuginevad?

Argumendid hariduspoliitikas

Enne vastandlike seisukohtade kaalumist tuleb selgeks teha, mis liiki argumendid hariduspoliitilistes aruteludes üldse kasutusel on. Lihtsustatult võib eristada kolme suuremat hoovust: nn vanemlik-evolutsiooniline, filosoofilis-teoreetiline ja teaduslik.

Esimese moodustavad seisukohad, mis toetuvad isiklikele kogemustele, üksikjuhtumitele, traditsioonidele või esivanemate uskumustele, mida "on alati nii tehtud". Samasse rühma kuuluvad ka praktilised kaalutlused: mida on lihtsam korraldada, mis nõuab hetkel vähem ressursse või mis näib sobituvat olemasolevasse koolikorraldusse.

Teise grupi argumendid toetuvad väärtusvalikutele: millist ühiskonda peame õiglasemaks, milline on riigi ja üksikisiku roll, kuidas mõista võrdsust, vastutust ja heaolu. Siia kuuluvad ka poliitilised valikud (enamasti ingl k politics, aga ka policy mõttes).

Kolmanda rühma moodustavad argumendid, mis tuginevad teadusuuringutele. Eelkõige mitte üksikutele uuringutele, vaid mahukatele metaanalüüsidele, mis hõlmavad sadu uuringuid ja aastakümnete pikkust kogemust.

Need kolm argumentide kategooriat vajavad kõik tähelepanu ning võimatu oleks väita, et mõni neist ei oma tähendust. Samuti ei saa me väita, et vaid üks neist defineeriks "õiged vastused" hariduses. Probleem tekib siis, kui teaduslikult kinnitatud fakte käsitletakse samaväärsena isiklike eelistuste või mugavusargumentidega. Teaduslikku tõsiasja ei saa ümber lükata emotsiooni, maitse-eelistuse või üksikjuhtumi põhjal. Just selline argumentide segiajamine on viinud esimese klassi katsete teemalised arutelud korduvalt ummikusse.

Teaduspõhine vaade

Õpilaste selekteerimise kohta näib olevat teadusel väga ühemõtteline seisukoht. Kui vaadata vaid õpitulemusi, siis:

  • varane eristamine suurendab õpitulemuste erinevust nõrgemate ja tugevamate õpilaste vahel, kuid ei anna paremaid tulemusi ühegi grupi lõikes1;
  • mõju sõltub suuresti sellest, kuidas seda tehakse: klassisisene paindlik ja dünaamiline rühmitamine võib anda mõõdukat kasu kõigile. Samal ajal nn tugevate, keskmiste ja nõrkade õpilaste klassidest ei saa kasu keegi2;
  • nooremate õpilaste puhul on madalama tasemega rühmadele mõju isegi statistiliselt negatiivne, samas kui keskmiste ja tugevamate õpilaste puhul positiivne mõju puudub.3

Kuid vaatame olukorda laiemalt. Kui lubame endal minna hariduspoliitiliselt kaugemale argumendist, mille järgi vaid võistluslikkus ja õpitulemuste tippsaavutused viivad elu edasi, muutub olukord keerulisemaks. Võistluslikkus võib tõesti teatud konkreetses olukorras mobiliseerida teatud tüüpi konkreetset inimest pingutama, aga kui sellest saab laiem aluspõhimõte hariduse korraldamiseks, siis on kaotajaid siiski palju rohkem kui võitjaid. Mis on ju võistluslikkuse mõte.

Hariduslikku ebavõrdsust kiputakse pisendama ja isegi naeruvääristama, pidades seda pigem loomulikuks nähtuseks ning sellega tegelemist idealismiks või "tasandamiseks tippude arvelt".

Tegelikkuses jääb haridusliku ebavõrdsuse tõttu kasutamata õpilase arengupotentsiaal, sest ta sündis n-ö valesse linna või linnaossa. Ehk andekas õpilane ei jõua näiteks kunagi olümpiaadile ega kõrgkooli, sest piltlikult öeldes tema postiindeks ei luba seda. Jah, võime mõtelda sellisest olukorrast ka nii, et maailm ongi ebaõiglane, kahju.

Kui lisada teaduslikke argumente, siis uuringuid, mis kinnitavad õpilaste varase võimetepõhise eristamise mõju haridusliku ebavõrdsuse suurendamisele on väga palju. Olgu siin toodud vaid mõned viited4;5;6;7;8.

Vanema, kooli ja pidaja vastutus

Eesti põhiseadus annab vanemale keskse rolli lapse haridusvalikutes. Vanemlik autonoomia on oluline ja igati kaitset vääriv. Ja iga vanem teebki oma valikuid seal, kus neid saab teha. Vanema otsused lähtuvad enamasti soovist tagada oma lapsele parim võimalik tulevik. Ja ilmtingimata ei pea argumentide seas olema kellegi teise või laiem huvi. See on inimlik ja mõistetav.

Koolil on teine roll. Koolil ei saa oma tegevuses lähtuda vaid n-ö oma tagaõuest, vaid koolil lasub pedagoogiline vastutust pakkuda teaduslikult põhjendatud õppekorraldust. Koolipidajal, olgu see omavalitsus või riik, on lisaks ka ühiskondlik vastutus kõigi laste ees, mitte ainult kõige häälekamate või parema stardipositsiooniga perede ees.

Teadus näitab, et kui koolivaliku teevad pered ja koolidel on vaba voli õpilasi valida, suureneb segregatsioon9;10;11. Ja seda mistahes tunnuste alusel.

Laisser-faire ehk minnalaskmine on poliitiline valik. Alati. Antud olukorras me näeme ka Eesti andmete pealt12, et sel on selge mõju. Siiski pole põhjust arvata, et esimese klassi katsete seadusega keelamine probleemi iseenesest lahendaks.

Me teame, et esimese klassi laste võimete järgi reastamine ei ole mõistlik ega liiga sisukas tegevus õpilaste tulemuste vaates. Jah, see näib olevat oluline mingile hulgale vanematele ja kindlasti ka koolidele, kes neid katseid teevad. Ometi on selles punktis sündiv kasu olematu, kahju tekib aga mujal ja hiljem.

Õigusloomet võib teha ka nii, et seaduseks saavad ilmselged asjaolud või teaduslikud faktid. Võib kirjutada seadusesse näiteks selle, et lennukid suudavad lennata. Võib selle mitteuskujatele määrata ka mõne sanktsiooni või mitteuskumise seadusega lihtsalt keelata. Kas see on mõistlik? Kindlasti mitte.

Oleme hariduse reguleerimisel aastakümnete jooksul niigi läinud põhjendamatult detailseks üksikküsimustes ja jätnud ehk liiga avarad tõlgendusvõimalused laiemates põhimõtetes. Sel korral võiks proovida lahendada olukorda nii, et ei peaks täiendavalt reguleerima ilmselgelt kasutut tegevust ega ka koolipidaja hoolt kaitsta kõigi õpilaste huve.

Ma väga loodan, et hariduslikule ebavõrdsusele leevenduse otsimisega ei lähe nagu eestikeelsele õppele üleminekuga, kus minnalaskmisest tekkinud kahju süvenes aastatega väljakannatamatuks ja lõpliku otsuse tegi sootuks teise riigi tegevus.

Haridusliku ebavõrdsuse tagajärjed on esialgu vaid ühe inimese traagika. Pikemas vaates saab sellest aga mitmeid valdkondi ja riigi kui terviku käekäiku mõjutav nähtus.

Küsimus ei ole selles, kas see praktika on õigustatud, vaid selles, kui kaua oleme valmis aktsepteerima kahju, mida see tekitab, ja miks jätame kasutamata võimalused, mis on koolipidajatel juba olemas.

Haridusliku ebavõrdsuse vähendamine ei ole ideoloogiline kapriis, vaid pikaajalise ühiskondliku heaolu eeltingimus. Mida varem sellele teadlikult ja süsteemselt reageerida, seda väiksem on hind nii üksikisikule kui ka riigile tervikuna. Mida kauem otsustust edasi lükata, seda kallimaks muutub hilisem sekkumine.

10 Perera, R. M., Carlson, D., Domina, T., Carter III, J., McEachin, A., Radsky, V. (2023). Can school choice support district-led efforts to foster diverse schools? Brookings. Brown Center on Education Policy.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

06.01

Annela Anger-Kraavi: looduse hävitamisest looduskaitse sildi all

06.01

Harri Tiido: rahvusvahelisest kaosest

06.01

Kaupo Meiel: supiköök kui peielaud protsendikunsti haual

06.01

Allan Aksiim ja Merili Arjakas: Venezuela operatsiooni järgmised küsimärgid

06.01

Ants Tammik: käsitleme loodushoidu kui investeeringut

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

05.01

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

29.12

Elin Kard: valimistsüklite vahele kadunud loovisikud

28.12

Kristiina Alliksaar: kui kultuuri raha juurde ei tule, peaks vähematele rohkem andma

VIIMASED UUDISED

10:45

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

10:41

Dreamscape festivali järelpeol astub üles Londoni tšellist ja helilooja Jo Quail

10:40

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

10:39

FT: ökonomistid eelistavad järgmise ECB juhina hispaanlast või hollandlast

10:38

Siilipusa eestvedaja: talvel ringi sibav siil on ilmselgelt hädas

10:35

Oja: maksuküüru kaotamise mõju inflatsioonile jääb alla poole protsendi

10:32

Lea Danilson-Järg: negatiivne iive võib 25 aastaga neelata 200 000 inimest

10:28

Kohalik putukavalk pakub alternatiivi keskkonda kurnavale sojale

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

10:22

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

10:20

Tallinn Kaubamaja ostab Škoda edasimüüjad Rohe Auto ja SKO Motors

10:07

Kanuti Gildi Saalis jõuab Eesti publiku ette Kristina Normani uus dokumentaallavastus

10:00

Arvustus. Lõunaosariikide Poirot tegutseb jälle

09:59

Jürgen Rakaselg: esimese klassi katsed suurendavad hariduslikku ebavõrdsust

09:43

Kuuba ihkab kodupubliku ees medalit: oleks ju tore

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo