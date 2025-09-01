Ukraina vahistas ülemraada endise spiikri tapmises kahtlustatava

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeva varahommikul, et seoses parlamendi endise spiikri Andri Parubi mahalaskmisega on vahistatud kahtlusalune.

Zelenski kinnitas, et siseminister Ihor Klõmenko ja julgeolekuteenistuse juht Vassõl Maljuk olid teda kahtlusaluse vahistamisest teavitanud.

"Vajalikud uurimistoimingud käivad," teatas Zelenski sotsiaalmeedias.

"Tänan meie õiguskaitseametnikke nende kiire ja koordineeritud töö eest," lisas president.

Pärast vestlust peaprokurör Ruslan Kravtšenkoga lisas Zelenski, et kahtlustatav on andnud esialgsed ütlused.

"Kahtlusalune on andnud esialgsed ütlused. Praegu on käimas kiired uurimistoimingud, et selgitada välja kõik selle mõrva asjaolud," sõnas president.

Ukraina lääneosas asuvas Lvivis lasti möödunud laupäeval maha seadusandja ja ülemraada endine esimees Parubi. Politsei teatas, et ohvrit tabas kuulirahe ja 54-aastane mees suri saadud vigastustesse sündmuskohal.

Avalikkuses hästi tuntud Parubi oli parlamendispiiker 2010. aastatel. Parubi oli rahvasaadik ülemraada kuuendast kuni üheksanda koosseisuni ning oli parlamendi esimees ülemraada kaheksanda koosseisu ajal.

Parubi oli riigi 2004. ja 2014. aasta Euroopa-meelsete protestiliikumiste juhtfiguur.