Putin Hiinas: Venemaal ei ole kunagi olnud soovi kedagi rünnata

Hiina valmistub riigi ajaloo suurimaks sõjaväeparaadiks, millega näidata maailmale oma jõudu ning demonstreerida oma liitlasi. Paraadil osalev Venemaa president Vladimir Putin sõnas kohtumisel Hiinas Slovakkia peaminister Robert Ficole, et Venemaal ei ole plaanis Euroopat rünnata.

Peking teeb viimaseid ettevalmistusi kolmapäeval toimuvaks riigi ajaloo suurimaks sõjaväeparaadiks, mida on juba mitu korda läbi mängitud. Tähistatakse Jaapani alistumist teises maailmasõjas 80 aastat tagasi. Vaatemänguga üritatakse eelkõige näidata oma jõudu USA presidendile Donald Trumpile, kes peab ulatuslikku kaubandussõda, taandub rahvusvahelistest institutsioonidest ja üritab lõpetada Ukraina sõda.

Hiina presidendi kõrval seisab kolmapäeval tribüünidel Vladimir Putin ja teisipäeval jõudis oma soomusrongiga Pekingisse ka Põhja-Korea liider Kim Jong-Un. Põhja-Korea liider osaleb Hiina sõjaväeparaadil esimest korda pärast 1959. aastat.

Üks külaline on saabunud ka Euroopa Liidust: Slovakkia peaminister Robert Fico maandus Pekingisse koos Serbia presidendi Aleksander Vučiciga.

Kohtumisel Putiniga võrdles Fico Euroopa Liitu konnaga, kes istub kaevu põhjas ega näe, mis toimub üleval. Putini sõnul ei sobi temal Euroopa Liitu ja NATO-sse kuulumata päris selliseid võrdlusi teha.

"Mina ei taha teid raskesse ja ambivalentsesse olukorda panna ning NATO-t ja Euroopa Liitu kritiseerida. Ma ei taha võrrelda neid organisatsioone reptiilide ega loomadega. Nad ei ole muinasjuttude eksperdid, nad on õudusfilmide eksperdid," lausus Putin.

Putin tegi Ficole ettepaneku katkestada gaasitarned Ukrainale ning rõhutas, et Venemaal ei ole mingit plaani rünnata Euroopat.

"Me näeme pidevalt mingisugust hüsteeritsemist, kus väidetakse, et Venemaa plaanib Euroopat rünnata. Ma arvan, et terve mõistusega inimesed saavad aru,

et see on provokatsioon või täielik saamatus. Iga terve mõistusega inimene saab selgelt aru, et Venemaal pole kunagi olnud kavatsust kedagi rünnata, tal pole sellist kavatsust praegu ja kunagi ei tule ka," ütles Putin.

Hiina presidendil on käsil suur nädal. Äsja lõppes Shanghai Koostöö-organistasiooni tippkohtumine, kus suudeti suurelt oma paati mängida ka India. Vaatlejate hinnangul on Xi Jinpini põhisõnumiks: me muudame ei vähemat kui maailmakorda.