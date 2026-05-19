Fotod: Vladimir Putin saabus Hiina riigivisiidile

Putin alustas riigivisiiti Hiina.
Kremli liider Vladimir Putin alustas visiiti Hiinas. Ta loodab sõlmida kokkulepped Venemaa nafta ja gaasi müügi suurendamiseks. Hiina teatel arutatakse koostöö tihendamist mitmes valdkonnas ja ka vastastikust huvi pakkuvaid muutusi maailmas.

Venemaa ja Hiina peaksid Vladimir Putini visiidi käigus sõlmima ligi 40 lepingut koostöö süvendamiseks nii kaubanduse, kaitse, tuumaenergia kui ka mitmes muus valdkonnas. Kremli liider ütles videopöördumises, et Moskva ja Peking on valmis toetama teineteist põhihuvide kaitsmisel.

"Tänapäeval on Venemaa ja Hiina suhted saavutanud tõeliselt enneolematu taseme. Nende eripära peegeldub vastastikuse mõistmise ja usalduse õhkkonnas," sõnas Putin.

Lääne sanktsioonide tõttu loodab Venemaa üha rohkem Hiina peale. Putin tahab visiidi käigus saavutada kokkuleppe teise Siberi gaasitoru asjus. See aitaks vähemalt osaliselt kompenseerida Euroopa turu äralangemist.

Vaatlejate hinnangul oleks praegu hea hetk lepingu sõlmimiseks, sest Hiina vajab energiat, eriti nüüd, kui Iraani nafta saamine on raskendatud ning Venemaa otsib meeleheitlikult uusi sissetulekuallikaid.

"Usun, et Venemaa ja Hiina vajavad teineteist pikas perspektiivis. Praegu näeme, et Hiina vajab näiteks energiaressursside stabiilseid tarneid, mida just Venemaa saab pakkuda usaldusväärsemalt ja pikaajalisemalt, eriti arvestades Lähis-Ida absoluutset kaost," ütles Venemaa Hiina ja Aasia instituudi direktor Kirill Babajev.

Putini visiit toimub vaid mõni päev pärast USA presidendi Donald Trumpi külaskäiku Pekingisse. Viimasel ajal on president Xi vastu võtnud ridamisi suurte ja ka väiksemate riikide liidreid. Hiinlaste enda sõnul näitab see, et Pekingil on maailmale pakkuda selget "Hiina lahendust".

"Minu arvates näitab see, et Hiina on nüüdseks kindlalt oma positsiooni maailma riikide seas kindlustanud ja jätkab tulevikus suurriigina oma positsiooni demonstreerimist, lastes inimestel kogu maailmas näha, et Hiina rahvas on erakordselt võimekas," ütles Hiina tudeng Que.

Vladimir Putin ja Xi Jinping peaksid vastu võtma ühisdeklaratsiooni mitmepolaarse maailmakorra ja uut tüüpi rahvusvaheliste suhete loomise kohta. Hiina riigi kontrolli all oleval diplomaatia teemalisel internetileheküljel kutsutakse üles loobuma "külma sõja aegsest liitlaspõhisest vastasseisust". Selle asemel peaksid suurriigid looma stabiilsed kahepoolsed suhted, mis põhinevad vastastikusel austusel ja kasul.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

