Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

Rahandusminister Jürgen Ligi.
Rahandusminister Jürgen Ligi. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et Eesti 200 soov kaotada automaks käidi välja reaktsioonina Reformierakonna soovile jätta ära tulumaksutõus. Ligi sõnul käidi see Eesti 200 poolt välja ette valmistamata, minister lisas, et ta ise peab automaksu loogiliseks elemendiks maksusüsteemis.

"Mina selliseid kommentaare (kaotada automaks jaanuarist 2026 või jaanuarist 2027 – toim) ei jagaks avalikkusele. Need on olnud olnud ette valmistamata. Ilmselt me peame üksteise, ma mõtlen koalitsioonipartnerite tunnetesse edaspidi natuke hoolivamalt suhtuma. Kuigi kõik tundus kooskõlastatud, siis see tulumaksu tõusu ära jätmise kommentaar (peaminister Kristen Michali poolt – toim), ilmselt tundis koalitsioonipartner sellest ennast kõrvalejäetuna. See oli reaktsioonina tulumaksu kaotamisele, et peaks ka automaksu ära kaotama," ütles Ligi kolmapäeval ERR-ile.

Rahandusminister märkis, et omavahelistes vestlustes saavad valitsuses kõik aru, et vaatamata sõimule ja primitiivsele poliitilisele debatile maksude kaotamise ja maksutõusude üle, ei ole pikas vaates mingit maksutõusu, kuigi paar määra on tõusnud.

"Meil on tegelikult väga suur rahapuudus. Automaks on väga loogiline element maksusüsteemides. See on korraga vara- ja keskkonnasäästmise maks, mida igal pool kehtestatakse. Kes on tsiviliseeritud keskkonnavastutustundega riigid ja on jõudnud piisava jõukuse tasemele, me räägime Euroopast, need ikka kehtestavad automaksu. Ja koguvad omandilt rohkem maksu kui meie kogume. Ja lihtsalt öelda, et me loobume sellest (automaksust – toim), mina nii ei oleks seda teinud. Ja ma ei näe ka praegu eelarves seda kokkulepet, et me nii paljust loobuda saaksime või et see varu oleks olemas."

Ligi ütles, et kuna maksulangetamise ettepanekud on juba lendu läinud, siis tuleb tal neid rahandusministrina edaspidi ohjata. Ta kordas, et mingit kokkulepet makse kaotada valitsuses pole.

"Kõik saavad aru eelarve raskest olukorrast. See on tegelikult läinud lendu sellisena, et peaks kaaluma. Aga kui me väga avameelselt kõik kaalumised välja hüüame, siis kas see tingimata annab positiivse tulemuse, see on hoopis teine küsimus. Selles mõttes ma ei ole õnnelik selle debati kulu üle üldse."

Ligi märkis, et nelja silma all tunnistatakse automaksu loomulikkust, vaatamata pahameelele.

"Vaatamata sellele, et poliitilised muidusööjad ennast sinna külge seovad ja kiruvad valitsust. Tegelikult neil ei ole ju alternatiivset pakkumist. Neil ei ole pakkumist, et vähendame kaitsekulusid või kärbime veel rohkem riigi kulusid. Me oleme päris õhukeseks riigiks muutunud. Me oleme kaitsekulud tõstmas viiekordseks võrreldes selle ajaga, kui maksukoormus oli see sama 35 protsenti," sõnas rahandusminister.

Ligi tõi välja, et samal ajal kui Eesti 200 soovib automaksu kaotada, on samasse erakonda kuuluv siseminister esitanud miljardilised lisataotlused.

"Mis maksude kaotamist me räägime, kui tal on väga ambitsioonikad plaanid. Igal ministril on. Et üldse sinna suunas liikuda, siis ei saa ju maksudest loobuda. Kahjuks on praegune agenda ühiskonnas, et maksud on saatanast ja neid kogub keegi iseendale. Ei ole niimoodi."

Ligi lisas, et praegu tehakse Eestis Euroopa lõdvendatud eelarvereeglite kohast eelarvet, sest kaitsekuludes on suur kokkulepe teha järsk tõstmine.

"USA peale ei saa enam loota. Euroopa peab iseennast ja mis seal salata ka Ukrainat päästma. Ei ole enam seda USA globaalset ambitsiooni vaba maailma eestkõneleja olla," ütles Ligi.

Toimetaja: Indrek Kiisler, Urmet Kook

