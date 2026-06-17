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Poliitikud: parteidevaheline kokkulepe riigivõlga ei ohjeldaks

Majandus
Foto: Erik Peinar/riigikogu kantselei
Majandus

Eesti Panga president kohtus kolmapäeval erakondade liidritega, et veenda neid sõlmima parteidevahelist kokkulepet riigivõla kasvu ohjeldamiseks. Kõik erakonnad ütlevad, et kasvav riigivõlg on tõsine probleem, kuid mingit sellekohast kokkulepet võimalikuks ei pea.

Eesti Panga president Ülo Kaasik sõnas, et näiteks Soomes ja Rootsis parteidevaheline kokkulepe võlakasvu ohjeldamiseks toimis ning loodab midagi sarnast ka Eesti poliitikutelt.

"Meie meelest oleks mõistlik seada Eestile võlapiir - selline võlatase, mida me võiks endale maksimaalselt lubada ja see võlapiir võiks olla näiteks 30 protsenti, kuhu viiks ka see, kui Eesti peaks kinni oma praegustest eelarvereeglitest," ütles Kaasik.

Kõik erakonnad tunnistavad riigivõla kasvu kui suurt probleemi, kuid mingit poliitilist kokkulepet reaalseks ei pea.

"Reformierakond Jürgen Ligi isikus ütles, et see neile ei sobi. See on halb. Ma arvan, et on mõistlik siiski pingutada selle ühisosa otsimise nimel ja need sammud peavad olema praktilised just lahkuva valitsuse puhul;" sõnas Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

"Selliste kohtumiste tulemus on ikka see, et on paar inimest, kes arvavad, et nad teevad parteipropagandat ja nendega asjalikult rääkida ei saa ja see juhtus," lausus rahandusminister Jürgen Ligi.

"See tegelikult ei ole reaalne. Tänasel koosolekul sai üsna kiiresti selgeks, et erakondadel on väga erinev arusaamine sellest, mis suunas me üldse liigume ja kuidas sellest tänasest olukorrast välja saada," sõnas EKRE esimees Martin Helme.

Ka tänase kohtumise algatanud sotsiaaldemokraadid olid sunnitud tunnistama, et edasiliikumist kokkuleppe suunas kuigivõrd ei toimunud.

"Oli neid, kes olid nõus kaasa tulema. Oli neid, kes ei pidanud seda vajalikuks. Ma ütleks, et üliraske oleks seda kokkulepet sõlmida. Me teeme veel ühe katse," ütles SDE esimees Lauri Läänemets.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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