Opositsioon lubab maksulangetusi, ent riigieelarve nõuab maksutõuse

Enamik opositsioonierakondi plaanivad kaotada automaksu ning lisaks lubavad erakonnad veel mitmeid maksuleevendusi. Keskerakond näiteks lubab vähendada oluliselt toiduainete käibemaksu. Samas pakuvad nad ka vahendeid tulude suurendamiseks.

Keskerakonna aseesimehe Andrei Korobeiniku sõnul peaks Eesti võtma sarnaselt teiste Euroopa Liidu riikidega kasutusele progressiivse tulumaksu.

"Jätab rohkem raha vaesematele ja toob eelarvesse ca 350 miljonit võitu iga aasta. Kehtestame pankade superkasumite maksu – see toob sõltuvalt majanduse seisust 200 kuni pool miljardit lisaraha igal aastal ja kindlasti me vähendame ametnike arvu," sõnas Korobeinik.

Sotsiaaldemokraadid toetavad samuti astmelist tulumaksu ja toiduainete käibemaksu langetamist, kuid automaksu kaotamist ei nõua, sõnas erakonna esimees Lauri Läänemets.

"Meie nägemuses riigieelarve probleeme on võimalik astmelise tulumaksuga lahendada, see mõjutab kõige vähem majandust, inimeste toimetulekut ja tuleks toiduainete käibemaksu langetada üheksale protsendile," selgitas sotsiaaldemokraatide juht.

Parempoolsed tahavad langetada kogu käibemaksu 20 ja tulumaksu 18 protsendile, soovitades samas kärpida kulusid.

"Üleüldine kulude kärpimine ja teiseks toetuste ja kõigi muude kulude sihitamine. Kui täna laotab riik toetusi üle põllu, siis toetada tuleks neid, kes päriselt abi vajavad," ütles partei juhatuse liige Indrek Luberg.

Samas ulatub Eesti riigieelarve miinus umbes 4,5 protsendini SKP-st ning võlakoormus kasvab. See eeldaks LHV makromajanduse analüütik Triinu Tapveri sõnul pigem maksude kergitamist.

"Enne valimisi ei taheta maksude tõstmisest või uute maksude tegemisest rääkida, räägitakse ikka langetamisest. Aga kui vaatame riigieelarve trajektoori sinna kõrvale, siis paratamatu on mingite maksude tõstmine või tekitamine juurde," sõnas analüütik.