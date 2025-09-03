Võrus avati esimene omataoline inkubatsioonikeskus

Võrus avati Eesti esimene spetsiaalselt tootmis- ja teenindusettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus Inku, mis pakub nüüdisaegseid töö- ja arenguvõimalusi nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele. Ligemale 2000 ruutmeetri suurune hoone leevendab ühtlasi sobilike tootmispindade puudust Võrus.

Ettevõtluspesas Inku on 17 50 kuni 300 ruutmeetri suurust tootmis- ja teeninduspinda, mis kõik on varustatud nüüdisaegse taristuga.

Hanna Anett Mark, kes kolis selle aasta algul Saaremaalt Võrru, asuski esimese asjana otsima kohta, kus alustada oma pagarikojaga. Parasjagu ongi ta end Inkusse sisse seadmas.

"Kui siin ringi käia, siis näha on, et tühjasid pindu on tegelikult väga palju, just äripindu. Aga kahjuks on majad üsnagi hooldamata, ja kui ma nägin, mida teeb Kagu-Eesti innovatsioonikeskus, kes koondab just mikroettevõtjaid, siis see tundus täpselt õige koht, kuhu tulla, sest minu eesmärk ongi luua kogukonnapagar, mis on mõeldud kohalikele inimestele," lausus Mark.

Teisel pool maja on end sisse seadnud looduslikest materjalidest viimistlus- ja disainelemente tegev ettevõte Stuko.

"Käisime Liia-ATE-s vahepeal, ruum väike, kolisime sealt välja, siis leidsime natuke suurema ruumi, mis oli külm. Ja me oleme paar aastat nüüd Võru peal silmad lahti hoidnud, ei taha Võrust kaugemale ka minna. Ja lõpuks, kui ma nägin, et KEIK vaikselt siia midagi ehitab, siis ma üritasin võimalikult varakult küüned taha ajada," ütles Stuko asutaja Martin Hütt.

Inku rajamine on osa Kagu-Eesti innovatsioonikeskuse ehk KEIK-i eesmärgist, kujundada Võru mitmekesise majandusega ettevõtluspiirkonnaks. Selleks on KEIK juba kaks aastat teinud koostöös Tallinna teaduspargiga Tehnopol alustavatele ettevõtetele ka mentorlusprogrammi.

"Läbi selle projekti me viime läbi minihäkatone, inkubatsiooniprogramme, anname üks-ühele nõu ettevõtjatele, selleks et meie alustavad ettevõtjad saaks oma äriideed või tooteid arendada ja teisalt ka tegutsevad ettevõtjad saaksid oma uusi tooteid ja ideid turule tuua," lausus Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

"Kui me neid mentordame, me neid aitame, siis me pakume neile ka ruumilahendust, et see oleks terviklik teenus. Inkubatsiooniprogrammist on neil võimalik tulla, võtta siit endale ruum, kust oma ettevõttele veel rohkem hoogu anda, hakata kasvama ja jõuda juba suuremate turgudeni," lausus KEIK-i turundusspetsialist Helena Sammelsoo.

Tiit Toots Võrumaa arenduskeskusest tõdes, et ilma avaliku sektori toeta oleks piirkonnas keeruline ettevõtlust arendada.

"Teatavasti Võru maakond asub Euroopa Liidu välispiiril, kus turud on kaugel, nii tooraineturud kui ka müügiturud ehk siin kindlasti avalik sektor peab meie tublidele ettevõtjatele appi tulema, toeks tulema, et ettevõtlus siin areneks," lausus Toots.

Tootmishoone maksumus on ligikaudu 1,5 miljonit eurot ja see valmis era- ja avaliku sektori koostöös.