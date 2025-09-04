X!

Peipsi järve tavapärasest kõrgem veetase mõjub kaladele positiivselt

Eesti
Peipsi kõrge veetase Kauksi rannas
Peipsi kõrge veetase Kauksi rannas Autor/allikas: Kauksi puhkeküla
Eesti

Peipsi järve veetase on praegu ligi pool meetrit tavapärasest veetasemest kõrgem. Madalaveelisele Peipsile avaldab kõrgvesi aga positiivset mõju, kalade suremist ja veeõitsenguid on vähem, kuid kudemiseks on kaladel kõrgema veega tingimused paremad.

Kui tavapäraselt on septembrikuu alguseks Peipsi veetase taandunud ja ujumiseks tuleb vees kõndida päris pikk maa, et kõrgema veetasemeni jõuda, siis sel aastal on asjad teisti.

Ka praegu on veetase Peipsis tavapärasest kõrgem, rääkis põline Kauksi elanik, üle 30 aasta Kauksi puhkeküla perenaise ametit pidav Piia Mändmets

"Meie juures siin ikka selline rannariba on olemas, sest meil on looduslikult juba antud seda natukene kõrgemat kallast, aga Rannapungerja poole või Vasknarva poole, seal polegi seda rannariba, vastu võsa käib lainetus. Jalutada praegu liivasel rannal hetkel ei olegi kaugemal võimalik," sõnas ta.

Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Tanel Toots sõnas kirjalikus kommetaaris ERR-ile, et Peipsi kõrge veetaseme on põhjustanud sademeterohke suvi.

Käesoleva aasta augusti keskmine veetase oli Peipsi järves 234 sentimeetrit, seda Mustvee hüdromeetriajaama andmetel. See paigutab 2025. aasta augusti augustikuude arvestuses 12. kohale 105-aastases vaatlusreas, lisab Toots.

Kolmapäevahommikuse seisuga oli Peipsi tuulemõjutusteta veetase 227 sentimeetrit üle Mustvee hüdromeetriajaama nulli.

Eesti Maaülikooli vanemteadur, hüdrobioloog Lea Tuvikene räägib, et Peipsi veetase kõigub umbes 30 aastaste tsüklitena.

"Veetase hakkas Peipsis näiteks tõusma juuni alguses, tavaliselt toimub see vastupidi, et juuni alguses hakkab veetase alanema. Juuni lõpuks-juuli alguseks oli juba veetase ligi pool meetrit üle 30-aastase võrdlusperioodi keskmise. Isegi kui ta nüüd on augustis juba tasapisi alanenud veetase, et selle võrdlusperioodi keskmisega võrreldes on ta ikkagi ligi pool meetrit üle selle tavapärase taseme," ütles Tuvikene.

Mändmetsa sõnul on kõrge veetaseme positiivseks küljeks see, et ujuma minnes on vesi kohe kaldast paraja sügavusega. Miinuseks aga see, et vesi jõuab ka hoonete keldritesse ja märjad on ka autode parkimisalad.

Tuvikene ütleb, et muidu madalaveelisele Peipsi järvele teeb aga tavapärasest kõrgem veetase ainult head – kaladel on vett rohkem ja veeõitseinguid on vähem.

"Mis on nagu sellel aastal teistmoodi, et vetika õitsengud olidki kuskil juuli lõpu-augusti alguse kõrgemate veetemperatuuride juures ja lühidalt. Tavapäraselt on viimastel aastatel Peipsis õitsengud juba isegi mais ja juunis, mitte alles sügisel siis sel aastal on seda väga vähe olnud ja lühidalt," rääkis ta.

Tuvikene lisab, et praegune kõrge veetase võib positiivselt mõjutada ka kalade kudemisperioodi.

"Nendel võiks olla päris tore see aasta, just siuksed külmavee liigid nagu siig ja rääbis, kes siin hilissügisel koevad. Kuna auramist ei ole, see veetase, mis meil praegu on, võib jääda ka kevadeni. Nii et ka näiteks haug, kes armastab luhtadel kudeda, tõenäoliselt on ette näha, et haugi kevadiseks kudemiseks on kevadel head tingimused juba praegu loodud," ütles ta.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:19

Farage'i partei on ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim erakond

10:10

Peipsi järve tavapärasest kõrgem veetase mõjub kaladele positiivselt

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

10:05

Riigikogu kvoorumi puudumisel automaksu arutamiseni ei jõudnud Uuendatud

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:46

Google'i päästis monopolisüüdistusest ChatGPT edu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

03.09

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

03.09

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

03.09

Eesti ei toeta plaani lubada ettevõtetel üksnes elektriautosid osta

03.09

Kompartei näitas Hiina ajaloo suurimal sõjaväeparaadil uut relvastust

ilmateade

loe: sport

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

08:05

EST1 Racing ja Reimann võtavad mõõtu 12-tunnisel Porsche väljakutsel

loe: kultuur

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

03.09

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

03.09

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

loe: eeter

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

08:53

Mihkel Raud: mu saade eeldab muusikutelt ka avameelsust ja usaldust

03.09

Rain Laane: tervisekassa kallis tänuüritus toimus valel ajal vales kohas

03.09

"Pealtnägija": Eesti kõige solvatum inimene

Raadiouudised

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

09:20

Raadiouudised (04.09.2025 09:00:00)

03.09

Tänavu oli huvi Pärnu haigla õeõppe vastu erakordselt suur

03.09

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

03.09

Võrus avati spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus

03.09

Farmaatsiaharidust ootavad ees muudatused

03.09

NATO peasekretär kiitis Eesti panust kollektiivkaitsessee ja toetust Ukrainale

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 15:00:00)

03.09

Tallinna linnapeakandidaadid on linna liiklusruumi lahendustes eri meelt

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo