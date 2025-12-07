X!

Kauksisse kanalisatsiooni ehitamine paneb elanikud muretsema

Eesti
{{1765103220000 | amCalendar}}
Foto: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

Peipsi-äärses Kauksi piirkonnas on käimas kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus. Kohalikud tunnevad aga muret Peipsi järve suubuva niigi kehvas olukorras oleva Kauksi oja pärast, kuhu puhastatud heitvesi suunatakse.

Peipsi põhjapiirkonnas asuvate Kauksi, Kuru ja Uusküla vee- ja kanalisatsiooniprojekt annab omavalitsuse hinnangul positiivse tõuke kogu piirkonna arengule.

"Kogu Peipsi-äärne elanikkond, kaasa arvatud suvilaomanikud, võiksid liituda. See on nüüd selline võimalus, mida pole siin mitte kunagi olnud, et saada tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivarustus, mis tõstab kõikidel ka kinnisvara hinda," sõnas Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar.

Kui palju tarbijaid täpselt süsteemiga liitub, pole teada. "Hetkel liitumissoove aktiivselt vastu ei võeta, kuna käimas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine. Liitumisprotsessi saab alustada pärast ehitustööde lõpetamist, kui tarbimiskohtade tarbeks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid rajatud," ütles Kauksi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisi eest vedava Emajõe Veevärgi arendusjuht Katrin Kõnd. Tema sõnul on Kauksi reoveepuhastile lisameetmetena toimepidevuse tagamiseks ette nähtud avariimahuti ja lisaühtlustusmahuti.

Puhastatud heitvesi on plaanis lasta RMK puhkealal Peipsisse suubuvasse Kauksi ojja, mille ökoloogilist seisundit on eelmisel aastal toimunud riikliku seire põhjal hinnatud kehvaks. Kohalikud kardavad, et heitvesi võib olukorra veel hullemaks teha.

"Mingi aja pärast näeme, kas siin Kauksi rannas saab üldse rahulikult ujuda. Seda kõike tuleks ennetada, enne kui mõni supleja endale siin mingi kolibakteri veega sisse neelab", ütles kohalik elanik Tõnis Rohtma, avaldades kartust, et oja lammialad ehk kohad, kus on seisev vesi, muutuvad haisvateks mülgasteks.

Rohtma sõnul on oht, et kuni 2000 tarbijale mõeldud reoveepuhasti võimsusest jääb populaarse suvituskohana tuntud piirkonnas eriti suvekuudel vajaka. Emajõe Veevärgi arendusjuht Katrin Kõnd ütles, et nii juba ehitatav reoveepuhasti kui ka joogiveepuhasti, mille ehitushange on veel ettevalmistamisel, tehakse selliselt, et nende võimekust saab vajaduse korral suurendada.

Keskkonnaameti sõnul saab projekti täpsemalt hinnata pärast keskkonnaloa taotluse saamist. Emajõe Veevärgist öeldi, et taotluse koostamine on pooleli. Keskkonnaameti kinnitusel tuleb veeloa andmisel eriti arvestada puhastusjaama koormust, sest piirkonda ehitatakse ka spaa.

"Keskkonnaametil on loamenetluse raames võimalik küsida igasuguseid täiendavaid andmeid ja eksperthinnanguid tellida. Ja kui me anname loa välja, siis pannakse tavaliselt heitvee väljalasule seire. Ehk siis loaomanik peab seirama, aga ka keskkonnaametil endal on õigus kontrollseiret teha ehk siis jälgida, milline kvaliteet veel on," ütles keskkonnaameti veeosakonna juhataja Triin Mägi.

Mägi lisas, et keskkonnaameti seisukohast on tervitatav, et tehakse ühine veesüsteem, mis on mõistlikum sellest, kui iga inimene eraldi süsteemi teeb.

Uuskülla ehitatavast enam kui 200 voodikohaga Kurro loodusspaast öeldi, et nad puhastavad oma hotelli basseiniveed kinnises süsteemis. Emajõe Veevärgist lisati, et liitumistingimuste kohaselt on spaal õigus ühiskanalisatsiooni suunata vaid olmereovett.

4,7 miljonit eurot maksma minev Kauksi vee- ja kanalisatsioonisüsteem peaks valmima järgmise aasta lõpuks.

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:07

Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu

10:55

Saksamaa valitsus vähendab lennunduse toetamiseks makse

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:39

Venemaa rünnakus Sumõ oblastile sai viga vähemalt seitse inimest Uuendatud

10:17

Iisrael tõmbab tunnelites olevate Hamasi võitlejate ümber silmust koomale

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:48

Sirli Zupping: uus ÕS annab paberil kindluse ja veebis vabaduse

09:45

Eesti Rahva Muuseumi staatus on lahtine

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.12

Sõja 1383. päev: Kellogg: Ukraina rahuleping on väga lähedal Uuendatud

07.12

Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Suri balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm

07.12

Kauksisse kanalisatsiooni ehitamine paneb elanikud muretsema Uuendatud

07.12

Hegseth kiitis Balti riike kaitsesse panustamise eest

07.12

Eksperdid: Euroopa peab arvestama, et USA julgeolekupoliitika on muutunud

07.12

Euroopa poliitikud lükkasid Trumpi kriitika tagasi

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Kirke Kangro: ajaloolise ebaõigluse tähis tuleb avalikust ruumist välja tõrjuda

ilmateade

loe: sport

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

loe: kultuur

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

08:39

Keelesäuts. Tehisaru kirjandusmaitsest

08:00

Minu elu muutnud raamat | Erik Abner ja "Neandertali inimene. Kadunud genoome otsimas"

07.12

Raamatukaupluste müügihitid tulid eesti kirjanikelt

loe: eeter

08:50

Galerii ja video: R2 minilaivil musitseeris Rute

07.12

Marina Laikjõe: eesti naised võiksid prantslannadelt õppida julgust

07.12

Jaan Tätte: aeg-ajalt küsin enda käest, kas ma meeldin iseendale

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

Raadiouudised

09:20

Nurme sigala on peagi uute põrsastega taasasustatud

09:20

Raadiouudised (08.12.2025 09:00:00)

07.12

Kohalikud tunnevad muret kehvas olukorras oleva Kauksi oja pärast

07.12

Põltsamaa vallas on uues võimuliidus viis erinevat osapoolt

07.12

Uus süsteem paljastab õpilaste varjatud mõtlemisprotsessid

07.12

Päevakaja (07.12.2025 18:00:00)

06.12

Reinsalu kutsus Isamaa volikogul üles koostama valitsemise tegevuskava

06.12

Selleks, et koolides saaks kasutusele võtta tehisarul põhineva tööriista, tuleb muuta seadust

06.12

Audru kiriku torn sai tagasi oma risti ja uue tornikuuli

06.12

Valga valla uued juhid lubavad avatud valitsemist ja suuremat ühisosa Lätiga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo