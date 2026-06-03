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Tuulevaikus ja Põhjamaade vähene hüdroenergia muutsid elektri kallimaks

Majandus
Iru elektrijaam. Foto on illustreeriv.
Iru elektrijaam. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Selle taga, et börsielektri hind tegi Eestis ja Soomes selle nädalal esimeses pooles järsu hüppe, on tuulevaiksem hind ning Põhjamaade veereservuaaride madal tase.

Kui eelmisel nädalal oli keskmine elektri hind Eestis 38 eurot megavatt-tunnist, siis selle nädala kolme päeva keskmine hind on 121 eurot ehk üle kolme korra kõrgem. Hind hüppas üle 100 euro megavatt-tunnist esmaspäeval ja on seal püsinud kõik kolm päeva.

Peamine põhjus hinnahüppe taga on tuulevaiksem ilm. Samas on suur mõju siinsele elektrihinnale ja Põhjamaade hinnatasemel, mis on samuti praegu kõrge. Sealse kõrge hinna põhjuseks on madal tase hüdroreservuaarides, ütles ERR-ile Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu.

"Põhjamaade hüdroreservuaarid ei ole veega piisavalt kiiresti täitunud ning seetõttu on odava hüdroenergia tootmine turul tavapärasest oluliselt piiratum," lausus ta.

Neljapäeval elektri hind langeb ning on päeva keskmisena Eestis ja Soomes veidi alla 40 euro megavatt-tunnist, Lätis ja Leedus on hind üle 60 euro.

Hind mullusele tasemele ei lange

Mullu juunis oli kuu keskmine elektrihind Eestis 41,35 eurot megavatt-tunnist; madalam oli kuu keskmine mullu vaid juulis (36,7 eurot).

Juba tänavuse juuni algus näitab, et sellele tasemele kuu keskmine ei lange. Samas ei tasu karta, et kogu kuu jääbki elektribörsil megavatt-tunni hind üle 100 euro ehk kilovatt-tunni hind üle 10 sendi, märkis Nõu.

"Prognooside järgi võiks juuni keskmine elektrihind jääda 60–70 euro juurde megavatt-tunni kohta," ütles ta.

"Paraku ei ole praegu näha eelmise aasta suvega võrreldavaid väga madalaid hinnatasemeid, sest Põhjamaade hüdroreservuaaride veetase püsib tavapärasest madalam ning see hoiab kogu piirkonna elektrihindu kõrgemal," lisas Nõu.

Eelmisel nädalal oli Eesti-Soome ning Läti-Leedu vahel suur, oli peamiseks põhjuseks Eesti-Läti ülekandevõimsuse tavapärasest suurem reserveerimine sagedusturu jaoks. Elektri hinda hoidis muu hulgas madalal Soomest tulnud odav tuuleenergia.

Sel nädalal on hinnatase lõunanaabritega ühtlustunud.

Toimetaja: Marko Tooming

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