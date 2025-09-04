X!

Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea

Eesti
Liiklus. Foto on illustreeriv.
Liiklus. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Valitsus kiitis heaks automaksusoodustuse kõikidele lapsevanematele, kel on vähemalt üks kuni 19-aastane laps. Iga lapse eest vähendatakse automaksu kuni 100 eurot ning seda eraldi taotlema ei pea, maksuamet teeb ümberarvutused automaatselt.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul soovib valitsus pakkuda maksuleevendust neile, kes autost otseselt sõltuvad.

Maksuvähendus iga lapse eest on kuni 100 eurot. Selle saavad vanemad või füüsilisest isikust eestkostjad, kellel on kehtiv ja piiramata hooldusõigus.

Kui lapsel on mitu vanemat, kellel igaühel on sõiduk, jagatakse maksuvähendus nende vahel. Vähendust saab kasutada kogu maksustamisperioodi vältel, järgmisesse perioodi see edasi ei kandu.

Maksu vähendamist eraldi taotlema ei pea. Maksuamet vaatab juba selle aasta maksuteated üle ja teeb vajalikud ümberarvutused ning vajadusel tagasimaksed inimese maksuameti ettemaksukontole.

Perede mootorsõidukimaksu koormus väheneb selle tulemusel keskmiselt enam kui 50 protsenti, vähenedes kokku 16 miljoni euro võrra.

Teise muudatusena vähendatakse oluliselt väikebusside maksumäära. Selleks maksustatakse M- ehk sõiduauto kategoorias registreeritud kaheksa- või üheksakohalised väikebussid edaspidi N-kategooria sõiduki maksumääraga. Kui M-kategooria maksumäär koosneb kolmest komponendist, siis N-kategooria puhul on komponente kaks: baasosa ja CO₂ eriheite osa.

Muudatusega soovib riik toetada nii lasterikaste perede kui ka puudega inimeste hakkama saamist, kel võib olla suurem vajadus väikebusside kasutamiseks.

Keskmine maksukohustus väheneb 183 eurolt 63 eurole, kokku makstakse vähem ligikaudu 1,7 miljonit eurot.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:25

Ilm läheb reedel veelgi soojemaks

12:20

Raadiouudised (04.09.2025 12:00:00)

12:12

Kohus taandas Danskega seotud kriminaalasjast rahvakohtuniku Uuendatud

12:06

USA lubas jätkata rünnakuid narkokartellide vastu

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

11:30

Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea

11:27

Riigikogu kvoorumi puudumisel automaksu arutamiseni ei jõudnud Uuendatud

11:25

India ettevõte ostis Paide trükiplaaditehase

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

11:15

Mustamäe kõrgeimaks hooneks kerkib 24-korruseline Manhattan

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

03.09

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

03.09

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

03.09

Eesti ei toeta plaani lubada ettevõtetel üksnes elektriautosid osta

05:06

Sagenenud vargused sunnivad poekette uusi turvalahendusi otsima

ilmateade

loe: sport

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

10:59

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

10:27

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

loe: kultuur

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

03.09

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

03.09

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

loe: eeter

11:12

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

11:03

Tiit Maran: side loomaga on põhjus, miks inimesed kodustavad ka kiskjaid

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

08:53

Mihkel Raud: mu saade eeldab muusikutelt ka avameelsust ja usaldust

Raadiouudised

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

09:20

Raadiouudised (04.09.2025 09:00:00)

03.09

Tänavu oli huvi Pärnu haigla õeõppe vastu erakordselt suur

03.09

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

03.09

Farmaatsiaharidust ootavad ees muudatused

03.09

Võrus avati spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus

03.09

NATO peasekretär kiitis Eesti panust kollektiivkaitsessee ja toetust Ukrainale

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo