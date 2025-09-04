Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea

Valitsus kiitis heaks automaksusoodustuse kõikidele lapsevanematele, kel on vähemalt üks kuni 19-aastane laps. Iga lapse eest vähendatakse automaksu kuni 100 eurot ning seda eraldi taotlema ei pea, maksuamet teeb ümberarvutused automaatselt.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul soovib valitsus pakkuda maksuleevendust neile, kes autost otseselt sõltuvad.

Maksuvähendus iga lapse eest on kuni 100 eurot. Selle saavad vanemad või füüsilisest isikust eestkostjad, kellel on kehtiv ja piiramata hooldusõigus.

Kui lapsel on mitu vanemat, kellel igaühel on sõiduk, jagatakse maksuvähendus nende vahel. Vähendust saab kasutada kogu maksustamisperioodi vältel, järgmisesse perioodi see edasi ei kandu.

Maksu vähendamist eraldi taotlema ei pea. Maksuamet vaatab juba selle aasta maksuteated üle ja teeb vajalikud ümberarvutused ning vajadusel tagasimaksed inimese maksuameti ettemaksukontole.

Perede mootorsõidukimaksu koormus väheneb selle tulemusel keskmiselt enam kui 50 protsenti, vähenedes kokku 16 miljoni euro võrra.

Teise muudatusena vähendatakse oluliselt väikebusside maksumäära. Selleks maksustatakse M- ehk sõiduauto kategoorias registreeritud kaheksa- või üheksakohalised väikebussid edaspidi N-kategooria sõiduki maksumääraga. Kui M-kategooria maksumäär koosneb kolmest komponendist, siis N-kategooria puhul on komponente kaks: baasosa ja CO₂ eriheite osa.

Muudatusega soovib riik toetada nii lasterikaste perede kui ka puudega inimeste hakkama saamist, kel võib olla suurem vajadus väikebusside kasutamiseks.

Keskmine maksukohustus väheneb 183 eurolt 63 eurole, kokku makstakse vähem ligikaudu 1,7 miljonit eurot.