X!

Kaju: Vene kaotuste vähenemise taga on väiksema koosseisuga rünnakud

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Venemaa inimkaotused agressioonisõjas Ukraina vastu on viimastel kuudel vähenenud ja selle põhjuseks on ilmselt see, et rünnakuid sooritatakse väiksemate üksustega, ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juht Gert Kaju.

"Uue trendina saab välja tuua, et Venemaa kaotuste arv ööpäevas on muutnud. Kui varasemalt oli ööpäevane kaotuste hulk keskmiselt umbes 1500 sõjaväelast, siis nüüd on see alla tuhande, jäädes kusagile 800 piirimaile," rääkis Kaju reedel kaitseministeeriumi korraldataval iganädalasel briifingul.

Vene kaotuste vähenemise on ilmselt tinginud taktika muutus, kus rünnakute koguarv ööpäevas on küll jäänud samaks – 150-160, aga rünnakutes osaleb vähem sõdureid. "Kasutatakse kergeid üksusi, mis liiguvad mootorratastel ja ATV-del ning kuna rünnakule minev isikkoosseis on väiksem, siis on ka kaotused väiksemad," tõdes Kaju.

Ehkki Vene väed ei saavutanud suuri läbimurdeid, avaldavad nad siiski kontaktjoonel Ukraina üksustele pidevat survet ning liiguvad aeglaselt edasi, märkis Kaju.

"Umbes 80 protsenti rünnakutest toimub Lõmani - Novopavlivka rindelõigul Pokrovski lähistel, aga me ei prognoosi, et Pokrovsk lähinädalatel langeks," ütles kaitseministeeriumi esindaja.

Rääkides Kupjanski suunast, märkis Kaju, et Vene väed sooviva läbi lõigata ukrainlaste varustusteed, mis raskendaks seal paiknevate Ukraina vägede olukorda ning võiks sundida neid ka sealt taanduma.

Ukraina jaoks on olukord keeruline ka Kleman-Bõki veehoidla piirkonnas, kust neil tuleb ilmselt varsti taganeda, lisas Kaju.

Kaitseministeeriumi esindaja tõi esile ka selle, et Venemaa liigutab oma Kurski ja Belgorodi oblastis asuvaid vägesid Ukrainasse Donetski oblastisse, millest võib järeldada, et ta soovib teha täiendava pingutuse Donetski oblasti täielikuks vallutamiseks ning on loobunud puhvertsooni loomisest Belgorodi ja Kurski oblastis.

Kommenteerides õhus toimuvat, märkis Kaju, et rindepiirkonnas kasutab Venemaa endiselt Ukraina vastu FPV-droone ja liugpomme, kusjuures viimaste kasutus on pisut kasvanud - juulis 3700-lt augustis rohkem kui 4300-ni. Ukraina tagalat rünnatakse aga endiselt droonide ja rakettidega, kusjuures Ukraina õhukaitse suudab umbes 85 protsenti neist maha võtta, kuid õhutõrjest läbi pääsenud ründevahendid tabavad peamiselt tsiviiltaristut, elamuid ja energiaobjekte.

Kokkuvõttes saab öelda, et Venemaa pole oma ambitsioonidest loobunud ja tema eesmärk on endiselt luua maismaakoridor kuni Transnistriani, aga teiselt poolt Ukraina alla ei anna ja jätkab võitlust, märkis Kaju.

Kaitseministeeriumi esindaja kommenteeris lühidalt ka Valgevenes peagi algavaid Vene-Valgevene ühiseid sõjaväeõppusi Zapad, rõhutades, et need on varasematega võrreldes väiksemad, neis osaleb paarkümmend tuhat sõjaväelast. "Eesti ja liitlased jälgivad õppusi tähelepanelikult, liitlaste kohaolek regioonis on tugev ja seda pole vähendatud," kinnitas Kaju.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

ela omadele kaasa

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:03

Ukraina ründas droonidega Rjazani naftatöötlemistehast Uuendatud

13:56

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

13:47

PTA juht: risk uutes farmides katkukolde tekkeks on äärmiselt suur

13:46

Portreefilmide konkurss ootab uusi filmiprojekte

13:44

Heinz Valk: Enn Põldroos tühje sõnu ei loopinud

13:31

Uued ID-kaardid ei pruugi kauplustes kliendikaartidena toimida

13:27

Doktoritöö: kultuuripime hoiak jätab vähemuse lapsed klassis tähelepanuta

13:26

Katrin Laur: märtrite veri on kiriku seeme

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

13:15

Sotsiaalministeerium tahaks keelata kontorite suitsuruumid

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.09

FT: USA kärbib Venemaaga piirnevate Euroopa riikide julgeolekutoetusi

14:03

Ukraina ründas droonidega Rjazani naftatöötlemistehast Uuendatud

04.09

Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur lõpetasid Oidsaluga seotud uurimise

04.09

Sõja 1289. päev:Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul 15 tsiviilinimest Uuendatud

04.09

Kohus tühistas valitsuse otsused Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohta Uuendatud

04.09

Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea Uuendatud

04.09

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

04.09

Nõukogude ajal populaarne prussakakriit koosnes tõenäoliselt lõhkeainest

04.09

Trump kutsus Euroopat üles lõpetama Vene nafta ostmine ja survestama Hiinat Uuendatud

04.09

Mustamäe kõrgeimaks hooneks kerkib 24-korruseline Manhattan

ilmateade

loe: sport

13:56

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

12:41

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

loe: kultuur

13:46

Portreefilmide konkurss ootab uusi filmiprojekte

13:44

Heinz Valk: Enn Põldroos tühje sõnu ei loopinud

12:43

Suri kunstnik Enn Põldroos

11:46

LR-s ilmus 86-aastasena tuntuks saanud Argentiina autori teos "Täditütred"

loe: eeter

13:01

"Terevisiooni" nädala hoidis: Maia Orava tšillimoos

12:07

Kadri Pahla: koolikeskkonnas on suurim mure ärevus ja igapäevane toimetulek

10:50

Eesti näitlejad astuvad jalgpallimurul põhja- ja lõunanaabritega vastamisi

09:59

Täiskasvanute ATH-diagnooside kasvu taga on keerukas probleemirägastik

Raadiouudised

13:15

Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistlusel jäid sõelale kolm osalejat

13:05

Narva tööstusparki rajatav tehas hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma

12:55

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:30

Raadiouudised (05.09.2025 12:00:00)

10:00

Ida-Virumaal püsib suur huvi õeks õppimise vastu

09:50

Rootsi valitsus püüab maksulangetustega majandust ergutada

09:50

Õhutemperatuur kerkib kuni 25 kraadini

09:50

Oktoobrist liigituvad poliitreklaami alla ka meeleavaldused

09:50

Raadiouudised (05.09.2025 09:00:00)

04.09

Lissaboni köisraudtee ohvriterohke õnnetuse põhjused selguvad uurimise käigus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo