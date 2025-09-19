Kiviselg: Zapadi jaoks meie lähistele toodud Vene väed liiguvad tagasi

Vene-Valgevene ühisõppuse Zapad-2025 raames Balti riikide lähistele toodud Vene väed on juba alustanud tagasiliikumist oma alalistesse asukohtadesse ning siia piirkonda ei jää, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

"Oleme tuvastanud, et Venemaa on pärast õppust hakanud vägesid tagasi siirdama ja midagi siia piirkonda ei jäeta," rääkis Kiviselg kaitseministeeriumis korraldatud igareedesel briifingul.

Õppuse Zapad-2025 aktiivne osa toimus 12.-16. septembrini valdavalt Valgevene idaosas ja selle lähedastes piirkondades Venemaa territooriumil.

Kiviselja sõnul jäi õppus väiksemaks võrreldes varasemate sarnaste õppustega nagu ka Eesti sõjaväeluure varasemalt oli öelnud. "Seda me ka prognoosisime, et neil pole jõudu Ukrainas sõjapidamise kõrval suuremat õppust korraldada," märkis ta.

Siiski viidi õppusel läbi kõik n-ö kohustuslikud elemendid, aga toimunud harjutused olid väiksemas mahus ning midagi erilist välja tuua ei ole, lisas ta.

Kiviselja sõnul oli suurim raskus õppusel Vene mere- ja õhuväel ning kõige tähelepanuväärsem oli Balti laevastiku korveti raketirünnak sihtmärgi vastu, mille läbiviimine nõudis erinevate väeliikide koostööd.

Lõpetuseks rõhutas Kiviselg veelkord, et õppusteks piirkonda toodud väed on alustanud tagasiliikumist oma alalistesse paiknemiskohtadesse.

Õppused Zapad (e. k. Lääs) on tekitanud julgeolekumuresid Valgevene naaberriikides, kuna nende käigus koondatakse ja seatakse kõrgemasse valmisolekusse suurem hulk vägesid. Zapad-2021 varjus toimus Vene vägede koondumine Ukraina lähistele aastatel 2021–2022, enne kui Venemaa alustas 24. veebruaril 2022 sinna täiemahulist sissetungi.

Ka Eesti Välisluureamet (VLA) on oma aastaraamatutes korduvalt viidanud õppustega Zapad kaasnevale julgeolekuriskide suurenemisele meie regioonis.