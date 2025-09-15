Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

Valgevene kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et Vene-Valgevene ühisõppust Zapad saabusid vaatlema ka Ameerika Ühendriikide sõjaväelased.

Ministeerium avaldas video, mis näitab, kuidas kaks vormiriietuses USA ohvitseri tänavad Valgevene kaitseministrit Viktor Hrenini kutse eest ja suruvad tema kätt.

"Me näitame teile kõike, mis teile huvi pakub. Mida iganes te soovite. Võite sinna minna ja vaadata, inimestega rääkida," ütles minister ameeriklastele, kes keeldusid ajakirjanikega rääkimast.

Uścisk dłoni Białorusi i USA na poligonie wojskowym był czymś wartym uwiecznienia na zdjęciu.

Tak zaczął sie kolejny dzień ćwiczenia Zapad 2025 pic.twitter.com/95RrJRdAVN — Radio Białoruś (@Radio_Bialorus) September 15, 2025

Venemaa ja Valgevene alustasid reedel mõlema riigi sõjaväepolügoonidel õppust Zapad-2025 ajal, mil nende suhted NATO-ga on pingestunud ning kaks päeva pärast seda, kui Poola õhuruumis tulistati alla paarkümmend Vene drooni.

Ameeriklaste saabumist õppusi vaatlema esitas Valgevene kaitseministeerium üllatusena.

"Kes oleks osanud arvata, kuidas algab Zapad-2025 õppuse järjekordse päeva hommik?" öeldi avalduses, milles märgiti ameeriklaste kohalolekut 23 riigi, sealhulgas kahe teise NATO liikmesriigi - Türgi ja Ungari - esindajate seas.

USA ohvitseride kohalolek on viimane märk Washingtoni ja Valgevene vaheliste suhete soojenemisest, märkis uudisteagentuur Reuters. Valgevene on lähedane Venemaa liitlane, kes lubas Moskval oma territooriumi kasutada kümnete tuhandete sõdurite saatmiseks Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, kui Venemaa alustas täiemahulist kallaletungi.

Trumpi esindaja John Coale käis eelmisel nädalal Minskis läbirääkimistel Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenkoga, kes nõustus vabastama oma vanglatest 52 vangi, sealhulgas ajakirjanikke ja poliitilisi vastaseid.

USA leevendas vastutasuks Valgevene riikliku lennufirma Belavia vastu kehtestatud sanktsioone, lubades sel hooldada ja osta oma lennukipargi, sealhulgas Boeingi lennukite jaoks komponente. Trump soovib lähitulevikus taasavada USA saatkonna Valgevenes, normaliseerida suhteid ning elavdada majandus- ja kaubandussuhteid, ütles Coale.

Trump, kes on püüdnud vahendada Ukraina sõja lõpetamist, loob tihedamaid sidemeid Lukašenkoga, kes räägib regulaarselt Putiniga. Eelmisel nädalal saatis Trump Lukašenkole Coale'i kaudu sõbraliku käsitsi allkirjastatud kirja.