X!

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

Välismaa
USA sõjaväelased vaatlemas õppust Zapad-2025 Valgevenes Borissovi lähistel asuval polügoonil. Näoga USA õhujõudude kolonelleitnant Bryan Shoupe.
USA sõjaväelased vaatlemas õppust Zapad-2025 Valgevenes Borissovi lähistel asuval polügoonil. Näoga USA õhujõudude kolonelleitnant Bryan Shoupe. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Ramil Sitdikov
Välismaa

Valgevene kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et Vene-Valgevene ühisõppust Zapad saabusid vaatlema ka Ameerika Ühendriikide sõjaväelased.

Ministeerium avaldas video, mis näitab, kuidas kaks vormiriietuses USA ohvitseri tänavad Valgevene kaitseministrit Viktor Hrenini kutse eest ja suruvad tema kätt.

"Me näitame teile kõike, mis teile huvi pakub. Mida iganes te soovite. Võite sinna minna ja vaadata, inimestega rääkida," ütles minister ameeriklastele, kes keeldusid ajakirjanikega rääkimast.

Venemaa ja Valgevene alustasid reedel mõlema riigi sõjaväepolügoonidel õppust Zapad-2025 ajal, mil nende suhted NATO-ga on pingestunud ning kaks päeva pärast seda, kui Poola õhuruumis tulistati alla paarkümmend Vene drooni.

Ameeriklaste saabumist õppusi vaatlema esitas Valgevene kaitseministeerium üllatusena.

"Kes oleks osanud arvata, kuidas algab Zapad-2025 õppuse järjekordse päeva hommik?" öeldi avalduses, milles märgiti ameeriklaste kohalolekut 23 riigi, sealhulgas kahe teise NATO liikmesriigi - Türgi ja Ungari - esindajate seas.

USA ohvitseride kohalolek on viimane märk Washingtoni ja Valgevene vaheliste suhete soojenemisest, märkis uudisteagentuur Reuters. Valgevene on lähedane Venemaa liitlane, kes lubas Moskval oma territooriumi kasutada kümnete tuhandete sõdurite saatmiseks Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, kui Venemaa alustas täiemahulist kallaletungi.

Trumpi esindaja John Coale käis eelmisel nädalal Minskis läbirääkimistel Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenkoga, kes nõustus vabastama oma vanglatest 52 vangi, sealhulgas ajakirjanikke ja poliitilisi vastaseid.

USA leevendas vastutasuks Valgevene riikliku lennufirma Belavia vastu kehtestatud sanktsioone, lubades sel hooldada ja osta oma lennukipargi, sealhulgas Boeingi lennukite jaoks komponente. Trump soovib lähitulevikus taasavada USA saatkonna Valgevenes, normaliseerida suhteid ning elavdada majandus- ja kaubandussuhteid, ütles Coale.

Trump, kes on püüdnud vahendada Ukraina sõja lõpetamist, loob tihedamaid sidemeid Lukašenkoga, kes räägib regulaarselt Putiniga. Eelmisel nädalal saatis Trump Lukašenkole Coale'i kaudu sõbraliku käsitsi allkirjastatud kirja.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:16

Eksperdid: sõnumisaladust riivav EL-i eelnõu annaks hoobi sõnavabadusele

16:15

Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis

16:06

Kohalikel valimistel kandideerib 9675 kandidaati Uuendatud

16:02

Trump viitas Tiktoki suhtes Hiinaga saavutatud kokkuleppele

15:43

NHL-i legendaarne väravavaht saab esimeselt koduklubilt omapärase ärasaatmise

15:40

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15:30

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

15:28

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

15:27

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse tuleb ikka vahel pähe

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

13:35

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

08:37

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

09:02

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

13:15

VAATA OTSE | Kas Duplantis parandab ka MM-il maailmarekordit? Uuendatud

14.09

Hodges: Balti riikide õhuturbemissioon peaks muutuma õhukaitsemissiooniks

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

16:15

Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis

15:43

NHL-i legendaarne väravavaht saab esimeselt koduklubilt omapärase ärasaatmise

14:53

Sinjavski aitas praegusel koduklubil eelmist võita

14:13

Lucas Leok lõpetas Saksamaa meistrivõistlused etapivõiduga

loe: kultuur

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse tuleb ikka vahel pähe

11:46

Galerii: Rapla kultuurifestivalil Särin esines ansambel Koer

11:43

Arvustus. Nõrgapoolne teostus annab võimaluse kontseptsiooni nautida

11:43

Minu elu muutnud raamat | Saara Liis Jõerand ja "Kõrgusekartus"

loe: eeter

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse tuleb ikka vahel pähe

15:05

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

13:30

Õie Pritson: püstolitoru ees seismisest päästis mind hea ajaloo tundmine

11:55

Peatäie juustega võib elevandi õhku tõsta

Raadiouudised

12:55

Teisipäev tuleb sajune

12:25

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

09:50

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

09:50

Õpetajate palgakorralduse muutmist pidurdavad harjumused ja umbusk

09:40

Kohati sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (15.09.2025 09:00:00)

14.09

Võrumaa Muuseumis on Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaatide loomingu näitus

14.09

Tartu Turu tänav läheb remonti

14.09

Päevakaja (14.09.2025 18:00:00)

14.09

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo