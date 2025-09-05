X!

Galerii: Tallinnas korraldati Palestiina toetuseks rongkäik

Palestiina solidaarsusgrupi meeleavaldus Tallinnas
Reedel korraldas Palestiina solidaarsusgrupp Tallinnas meeleavalduse, et pöörata tähelepanu Palestiina humanitaarkatastroofile ning kutsuda üles Eesti valitsust astuma palestiinlaste olukorra parandamise nimel otsustavaid samme Iisraeli suhtes.

Solidaarsusrongkäik algas Tammsaare pargis. Seejärel liiguti läbi raekoja platsi Toompeale riigikogu ette.

"Omades ning lausa tugevdades praegusel hetkel poliitilisi ning majanduslikke suhteid Iisraeliga, selle asemel, et astuda samme genotsiidi tekitava riigi vastu, on Eestist saanud nende inimsusevastaste kuritegude kaasosaline," leiab Maria Shevtchuk, üks meeleavalduse korraldajatest, viidates sel suvel toimunud Iisraeli välisminister Gideon Sa'ari ning president Isaac Herzogi visiitidele Eestis, välisminsteeriumi korraldatud Eesti-Iisraeli äriseminarile ning plaanile avada Tallinnas Iisraeli saatkond.

Toimetaja: Johanna Alvin

