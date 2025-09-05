Galerii: Tallinnas korraldati Palestiina toetuseks rongkäik

Solidaarsusrongkäik algas Tammsaare pargis. Seejärel liiguti läbi raekoja platsi Toompeale riigikogu ette.

"Omades ning lausa tugevdades praegusel hetkel poliitilisi ning majanduslikke suhteid Iisraeliga, selle asemel, et astuda samme genotsiidi tekitava riigi vastu, on Eestist saanud nende inimsusevastaste kuritegude kaasosaline," leiab Maria Shevtchuk, üks meeleavalduse korraldajatest, viidates sel suvel toimunud Iisraeli välisminister Gideon Sa'ari ning president Isaac Herzogi visiitidele Eestis, välisminsteeriumi korraldatud Eesti-Iisraeli äriseminarile ning plaanile avada Tallinnas Iisraeli saatkond.