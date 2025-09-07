X!

Reformierakond andis Tallinnas üle valimisnimekirjad

Reformierakonna kampaaniaüritus Tallinnas
Reformierakond andis pühapäeval Tallinna linna valimiskomisjonile üle kandidaatide nimekirjad oktoobris toimuvateks kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks.

"Reformierakond läheb Tallinnas valimistele vastu tugeva ja mitmekülgse meeskonnaga. Meie nimekirjas on inimesed, kellel on kogemused nii riigi kui linna juhtimisest. Samuti leiab meie kandidaatide seast mitu ettevõtjat ning oma ala tippspetsialisti, koolijuhtidest ja õpetajatest kunstiteadlase ja olümpiavõitjate treenerini," ütles Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Maris Lauri. 

"Meid kõiki ühendab soov kujundada Tallinnast eestimeelse juhtimisega põhjamaine pealinn, mis kasvatab Eestit – mitte ainult numbrites, vaid ka inimeste heaolu ja euroopaliku elukvaliteedi kaudu," lisas ta. 

Erakonna peamiste eesmärkidena tõi Maris Lauri välja eestikeelsele õppele ülemineku lõpule viimise, detailplaneeringute ja ehituslubade menetluse kiirendamise, noortele kodu soetamiseks paremate võimaluste loomise, lasteaiakohtade ja huvihariduse kättesaadavuse parandamise ning eakatele aktiivseks vanaduspõlveks täiendavate võimaluste loomise. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

