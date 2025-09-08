X!

USA-s tappis kodutu mees sõjapõgenikust ukrainlanna

Välismaa
USA politseinik tegutsemas. Foto ei ole artiklis kirjeldatud juhtumiga seotud.
USA politseinik tegutsemas. Foto ei ole artiklis kirjeldatud juhtumiga seotud. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Daniel Becerril
Ameerika Ühendriikide Põhja-Carolina osariigis tappis varasemalt karistatud kodutu mees 23-aastase sõjapõgenikust ukrainlanna. Juhtum tõstis USA-s taas tähelepanu alla kuritegevuse ning ka rassiteemad, kuna mõrvar oli mustanahaline.

Charlotte'i piirkonna rongi turvakaamera salvestatud videost on näha, kuidas noor naine astub rongi ja istub Decarlos Brown Jr. ette. 34-aastasel kodutul mehel on olnud vaimse tervise probleeme, vahistamisi ja süüdimõistmisi, kirjeldas väljaanne The Telegraph.

Videost on näha, kuidas Brown paistab oma istmel erutunud ja rahutu, samal ajal kui Iryna Zarutska istub tema ees oma pitsarestorani vormiriietuses. Viis minutit pärast reisi algust võtab Brown välja lahtikäiva taskunoa, tõuseb püsti ja tõstab käe kõrgele, enne kui pussitab naist kolm korda kaela. Zarutska varises oma istmel kokku ja suri sündmuskohal.

Järgnevad klipid näitavad, kuidas ründaja liigub rongivagunis, kõnnib ringiratast ja võtab enne rongist lahkumist oma verise kapuutsiga dressipluusi seljast. Tema taskunuga leiti platvormi lähedalt.

Juhtum põhjustas vaidlusi

USA parempoolsed kommentaatorid on juhtumiga seoses tähelepanu juhtinud, et paljud üleriiklikud uudistekanalid on tapmist ignoreerinud, jättes selle kajastamata.

"Kui Iryna oleks mustanahaline ja tema tapja valge, mässaks meedia juba," postitas Benny Jonson, konservatiivne taskuhäälingu saatejuht, president Donald Trumpi toetaja. "Aga kuna ta on valge, on nad vait," lisas Jonson.

"Miks ei pälvi meedias rohkem tähelepanu 23-aastase Ukraina põgeniku Iryna Zarutska vastik, mõttetu ja provotseerimata mõrv, mille pani toime mees nimega Decarlos Brown Jr. Charlotte'is Põhja-Carolinas rongis?!" küsis Briti teleajakirjanik Piers Morgan.

Ehkki juhtum leidis kohalikes meediaväljaannetes ulatuslikku kajastamist, siis mitmed Twitteri kontod juhtisid tähelepanu sellele, et New York Times, Washington Post, Reuters, BBC ja teised suured uudisteorganisatsioonid polnud juhtumit kajastanud. Miljardär Elon Musk oli üks neist, kes seda oma sotsiaalmeediakontol rõhutas.

Juhtumit võrreldi mustanahalise mehe George Floydi juhtumiga Minneapolises, kelle politseinik tappis ning millest sai kiiresti Black Lives Matter protestide keskpunkt. "George Floydil oli aastaid kuldne kirst ja rahvusvaheline tähelepanu," ütles konservatiivne kommentaator Kangmin Lee YouTube'is. "Iryna Zarutska unustatakse mõne päeva pärast."

Nende kommentaarid viitavad sellele, et Zarutska surm võib nüüd saada uueks rindeks USA-s käivates kultuurisõdades, milles kuritegevus ja rass on ühed tulipunktid, märkis The Telegraph.

Charlotte'i demokraadist linnapea Vi Lyles märkis, et videomaterjali pole laialdaselt jagatud austusest ohvri perekonna vastu.

"Soovin tänada meie meediapartnereid ja kogukonnaliikmeid, kes on otsustanud videomaterjali mitte uuesti avaldada ega jagada austusest Iryna perekonna vastu," ütles ta.

Brownile on esitatud süüdistus esimese astme mõrvas. Uudistejaama WSOC-TV andmetel on ta kandnud viis aastat vangistust relvastatud röövi eest.

The New York Posti saadud andmed näitavad ka vahistamisi alates 2011. aastast varguse, relvastatud röövi ja ähvardamise eest.

Veel sel aastal süüdistati Browni hädaabinumbri 911 väärkasutamises. Charlotte Observeri andmetel ütles mees politseile, et tema kehas olev tehismaterjal kontrollis teda selliste tegevuste nagu söömine, kõndimine ja rääkimine ajal. See annab tunnistust, et Brownil oli vaimse tervise probleeme.

Zarutska sõprade algatatud kampaania on seni kogunud tema perele ligi 46 000 dollarit.

"Ira oli hiljuti saabunud Ameerika Ühendriikidesse, otsides sõja eest varjupaika ja lootes uuele algusele. Kahjuks katkes tema elu liiga vara," seisab lehel.

Pitsabaar Zepeddie's, kus Zarutska töötas, nimetas tema surma tohutuks kaotuseks. "Me kaotasime mitte ainult uskumatu töötaja, vaid ka tõelise sõbra. Meie kallis Iryna lahkus siit ilmast liiga vara ja meie südamed on leinast rasked," seisab Instagrami postituses.

Pussitamine pälvis kaastunnet ka Meaghan Mobbsilt, USA Ukraina ja Venemaa erisaadiku Keith Kelloggi tütrelt.  

"Ukraina naised taluvad kujuteldamatuid vägivalda, kusjuures Venemaa kasutab vägistamist sõjarelvana. Paljud põgenesid sealt, otsides turvatunnet ja soovides ellu jääda. Tema mõrv on meie läbikukkumine. Ükski naine ei tohiks Ameerika pinnal sellise vägivallaga silmitsi seista," kirjutas Mobbs sotsiaalmeedias.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Telegraph

