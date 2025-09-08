Endine Eesti 200 fraktsiooni juht kandideerib Keskerakonna ridades

Jesse lahkus Eesti 200-st 3. juulil. Ta oli olnud erakonna liige alates 2018. aasta novembrist. Aastatrel 2002–2018 kuulus Jesse Reformierakonda.

Jesse on Eesti 200-st lahkumist selgitades ERR-ile öelnud, et polnud rahul riigitasemel toimunud poliitikaga – ta märkis, et maksutõusud põhjustavad inflatsiooni ja mõjutavad enim madalamate sissetulekutega inimesi.

Kaks kuud hiljem teatas Keskerakond, et Jesse kandideerib nende ridades oma kodulinnaosas Kristiines. Äriregiostri andmetel 8. septembri hommiku seisuga Jesse Keskerakonna liige polnud.

Jesse sõnul on tema eesmärk panustada oma teadmisi ja kogemusi pealinna planeerimise ning transpordi ja liikuvuse teemadel.

"Pean oluliseks ja seisan selle eest, et tõsta enam meie ühistranspordi konkurentsivõimet – liikumisvajadustega arvestav liinivõrk, uute trammiliinide edasiarendamine Mustamäe, Haabersti ja Lasnamäe suunas, arvestades siinkohal teiste pealinnade kogemusi rööbastranspordi arendamisel, ühistranspordi ühenduskiiruste tõstmine ning loomulikult mugavate ümberistumise võimaluste loomine ühelt ühistranspordiliinilt või -liigilt teisele," loetles ta oma mõtteid.