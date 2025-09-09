USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti

"Kui automaat laseb 300 meetri pealt sihtmärgist 30 sentimeetrit mööda, siis on see täpsuspüssi jaoks täielik košmaar. See ei vasta kuidagi hanketingimustes ettenähtud lasketäpsusele," kirjeldas üks Äripäeva allikatest riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) hangitud USA tootja LMT Defense täpsuslaskuri automaatrelvi, mis jõudsid Eestisse 2021. aastal.

Põhiprobleemiks oli lagunev gaasisüsteem, mis peab tagama relva uuesti laadimise lasu järel. Garantii korras vahetati välja kõigi 7,62 mm kaliibriga automaatrelvade gaasikojad ning lisaks viidi läbi lasketestid relvaraudadele, et kontrollida nende vastavust hanke tehnilises kirjelduses kehtestatud täpsusnõuetele.

Äripäev küsis RKIK-ilt juba 2023. aasta sügisel täpsusautomaatidega seotud probleemide kohta ning alles nüüd vastas asutus esitatud päringule, et aastatel 2024-2025 on kõik 7,62 mm kaliibriga automaatide relvarauad saadetud tootja juurde tagasi.

RKIK-i kinnitusel riigile garantiiremondiga seotud kulusid ei tekkinud ning kõikide tööde eest maksis relvatootja.

