Galerii: Eesti sõlmis USA relvatootjaga uute automaattulirelvade leppe

Leping võimaldab osta seitsme aasta jooksul Eestile automaattulirelvi ja lisavarustust 75 miljoni euro eest. Esimese tellimusena hangib Eesti 16 000 automaattulirelva koos lisavarustusega. Uued automaadid on kohandatavad kasutaja pikkusele ning sobivad nii parema- kui ka vasakukäelistele. Relvad koosnevad moodulitest ja on hõlpsasti komplekteeritavad erineva pikkusega vintraudade, lisaseadmete, granaadiheitjate või päradega vastavalt lahingulisele vajadusele.

Esimesed automaadid jõuavad Eestisse 2020 alguses ning lähevad Scoutspataljoni käsutusse. Hiljem saavad uued relvad 1. ja 2. jalaväebrigaadi ajateenijad ja kutselised kaitseväelased ning kaitseliitlased. Samuti ostavad sama hanke raames uued automaadid Politsei- ja piirivalveamet ning justiitsministeerium.

Eesti poolt kirjutas lepingule alla kaitseinvesteeringute keskuse osakonnajuhataja Priit Soosaar, LMT poolt sõlmis lepingu relvafirma asutaja ja omanik Karl Lewis.

"Sõduri ja reservväelase jaoks on automaat kõige olulisem relv, täna sõlmitud lepinguga saab kaitsevägi endale uue põlvkonna automaadi, mis on täpne, käepärane, töökindel ja moodne kogu maailma mastaabis," ütles Kusti Salm, kes lähinädalatel võtab üle kaitseinvesteeringute keskuse juhtimise.

Tseremoonial osalenud Iowa osariigi senaator Joni Ernst ütles oma kõnes, et tunneb uhkust, kuna Eesti, kes seisab Venemaa agressiivse poliitika eesliinil, ostab uued relvad USA-st. "Eesti on meie usaldusväärsemaid liitlasi rahvusvahelistel operatsioonidel Afganistanis, Iraagis ja mujal. See, et Eesti hakkab kasutama Ameerika Ühendriikides toodetud relvi, on meile suur au," ütles senaator.

Kaitseinvesteeringute keskus kuulutas automaattulirelvade hanke välja 2017. aasta juunis. Nõudmised relvadele koostas kaitsevägi, hankel osales algselt 14 pakkujat, komisjon tunnistas edukaimaks LMT 2018. aasta 3. detsembril.

LMT on USA 1980. aastal asutatud ettevõte. Nende valmistatud käsitulirelvi kasutavad mitmed USA militaar- ja jõustruktuurid, Ühendkuningriigi eriüksus SAS ning Uus-Meremaa armee, samuti on nende relvad kasutuses paljude NATO riikide relvajõududes.