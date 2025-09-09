X!

"Impulss": kuidas sai Anna Pihl hakkama sõduriõppe lõpurännakul

Eesti
Foto: "Impulss"
Eesti

ETV saate "Impulss" üks saatejuhtides Anna Pihl otsustas end proovile panna, tehes mereväe ajateenijatega kaasa sõduriõppe lõpurännaku. Kuidas tal metsas läks, näeb juuresolevast videost.

Rasked seljakotid ja lõputu kõndimine varavalges ning ööpimeduses. Ülesanded, kus tuleb sumbata külmas sogases vees ja kus adrenaliin lõikab meeli. Nii võiks Pihli meelest kirjeldada sõduriks saamise kõige raskemat katsumust, mille kohta teadis ta, et vaid kõige kiiremad läbivad selle 24 tunniga.

"Kas mulle, 36-aastasele põlisele linnavurlele, kes käib korra nädalas pilatese trennis ja kes pole kunagi osalenud seljakotimatkal, käiks see üle jõu?" küsis ta endalt.

Muu hulgas pelgas väljaõppeosakonna allohvitser veebel Riho Kurisoo, et Pihl läheb rasket varustust selga vinnates lihtsalt pooleks.

Madrus Kätlin Randrüüdist sai aga kahepäevasel rännakul Pihli lähim kaasvõitleja. Randrüüt on 19-aastane Reaalkooli vilistlane, kes sai sisse Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, kuid otsustas enne õpinguid läbida ajateenistuse. Mereväes alustas ta paar kuud tagasi koos teiste suviste kutsealustega. Rännakul oli ta teise jao ülem ehk talle pidid kuuletuma seitse noormeest ja üks ajakirjanik.

Kursuseülem lipnik Maria Kuzmenkova, kes planeeris kogu eesootava kannatusteraja, nentis, et lõpurännak ei ole raske füüsiliselt, vaid mentaalselt.

Anna Pihli rännaku teine osa

Lisaks Pihli raskele ja emotsionaalsele matkale näeb saates ka tänavaküsitlust, mille käigus uuris "Impulss", kas kohustuslik ajateenistus võiks kehtida ka naistele.

"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:45

Kaitseminister kutsus riigikogu üles toetama pikaajaliselt kaitsekulude hoidmist viiel protsendil

15:40

Läti plaanib muuta karmimaks kolmandate riikide kodanike Lätis viibimise nõudeid

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

15:35

Euroopa Liit ja USA kaaluvad uusi sanktsioone Venemaale

15:30

Raadiouudised (09.09.2025 15:00:00)

15:25

In memoriam Enn Põldroos

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

15:24

Fitch muutis Poola reitingu väljavaate negatiivseks

15:15

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

15:15

Kadrioru staadioni rekonstrueerimistööd jõuavad lõpule 2027

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

12:35

Ukraina viis väidetavalt rivist välja Pensas asuvad kütusetrassid Uuendatud

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

09:49

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti

08.09

Sõja 1293. päev: Sõrskõi kinnitusel vabastasid Ukraina väed augustis 58 ruutkilomeetrit Uuendatud

08.09

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

08.09

Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

12:19

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

10:26

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

ilmateade

loe: sport

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

15:15

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

14:50

Mai Narva maletab Usbekistanis tippturniiril

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

loe: kultuur

15:25

In memoriam Enn Põldroos

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

13:21

Sõltumatu Tantsu Lava juubelihooaja fookuses on vaimne tervis

12:40

Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

loe: eeter

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

11:29

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

11:10

Ekspert: tehisintellekt võib anda lastele sobimatuid soovitusi

10:57

Kokk: tervislik snäkk sobib nii trenni järel kui telekast sporti nautides

Raadiouudised

12:35

Raadiouudised (09.09.2025 12:00:00)

10:25

Omavalitsused muudavad õpetajate palkade arvestamise süsteemi

10:25

Norra valimiste järel jätkab senine vasakpoolne valitsus

09:25

Raadiouudised (09.09.2025 09:00:00)

08.09

Esmaspäeval algas riigikogu sügisistungjärk

08.09

Riik tahab laiendada Alutaguse rahvusparki, kuid kohalik volikogu on vastu

08.09

Varro Vooglaid pöördus politsei vastu andmekaitse inspektsiooni

08.09

Päevakaja (08.09.2025 18:00:00)

08.09

Kuressaare teatris mängitakse sama etendust korraga neljas saalis

08.09

Riigikogu õiguskomisjon otsustas võtta kirikute seadus muutmata kujul uuesti vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo