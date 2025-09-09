"Impulss": kuidas sai Anna Pihl hakkama sõduriõppe lõpurännakul

Rasked seljakotid ja lõputu kõndimine varavalges ning ööpimeduses. Ülesanded, kus tuleb sumbata külmas sogases vees ja kus adrenaliin lõikab meeli. Nii võiks Pihli meelest kirjeldada sõduriks saamise kõige raskemat katsumust, mille kohta teadis ta, et vaid kõige kiiremad läbivad selle 24 tunniga.

"Kas mulle, 36-aastasele põlisele linnavurlele, kes käib korra nädalas pilatese trennis ja kes pole kunagi osalenud seljakotimatkal, käiks see üle jõu?" küsis ta endalt.

Muu hulgas pelgas väljaõppeosakonna allohvitser veebel Riho Kurisoo, et Pihl läheb rasket varustust selga vinnates lihtsalt pooleks.

Madrus Kätlin Randrüüdist sai aga kahepäevasel rännakul Pihli lähim kaasvõitleja. Randrüüt on 19-aastane Reaalkooli vilistlane, kes sai sisse Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, kuid otsustas enne õpinguid läbida ajateenistuse. Mereväes alustas ta paar kuud tagasi koos teiste suviste kutsealustega. Rännakul oli ta teise jao ülem ehk talle pidid kuuletuma seitse noormeest ja üks ajakirjanik.

Kursuseülem lipnik Maria Kuzmenkova, kes planeeris kogu eesootava kannatusteraja, nentis, et lõpurännak ei ole raske füüsiliselt, vaid mentaalselt.

Anna Pihli rännaku teine osa

Lisaks Pihli raskele ja emotsionaalsele matkale näeb saates ka tänavaküsitlust, mille käigus uuris "Impulss", kas kohustuslik ajateenistus võiks kehtida ka naistele.

"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20.