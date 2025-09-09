X!

Fitch muutis Poola reitingu väljavaate negatiivseks

Välismaa
Poola pealinn Varssavi
Poola pealinn Varssavi Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens
Välismaa

Reitinguagentuur Fitch kinnitas Poola pikaajalise riigireitingu senisel tasemel A-, kuid reitingu väljavaate muutis agentuur negatiivseks.

Reitingu negatiivne väljavaade tuleneb avaliku sektori suurtest kulutustest. Agentuur tõi esile Poola rahanduse halveneva olukorra, prognoosides tänavuseks eelarve puudujäägiks 6,9 protsenti SKP-st. Mullu oli puudujääk 6,6 protsenti SKP-st, 2021. aastal oli see vaid 1,7 protsenti

Fitch tõi esile avaliku sektori palkade ja pensionide märkimisväärse tõusu. Võlgade teenindamine läheb kulukamaks, samuti kulub üha rohkem raha sotsiaalprogrammidele ja riigikaitsele. 

Fitch hoiatas, et eelseisvad 2027. aasta parlamendivalimised lükkavad avaliku sektori rahandusreformid edasi.

"Suure poliitilise polariseerumise keskkonnas suureneb tõenäoliselt sisepoliitiliste kaalutluste mõju poliitilistele otsustele enne järgmisi valimisi, mis toimuvad 2027. aasta oktoobris," teatas Fitch. 

Fitch kinnitas Poola riigireitingu senisel tasemel A-. Reitingut toetavad mitmekesine majandus ja kuulumine Euroopa Liitu. Fitch andis siiski märku, et kui riik ei paranda oma eelarvedistsipliini, siis võib agentuur reitingut langetada. 

Rahandusminister Andrzej Domański juhtis samas tähelepanu asjaolule, et Poola aastainflatsioon on aeglustunud 2,8 protsendile, majanduskasv oli aga 3,4 protsenti. 

"Meie valitsus on taastanud majanduskasvu, tööpuudus püsib madalal tasemel ja inflatsioon langeb Euroopa kiireimas tempos," ütles Domański. Ta süüdistas ka äsja ametisse astunud presidenti Karol Nawrockit.

Konservatiivse Nawrocki kandidatuuri toetas opositsioonis olev rahvuslik Õiguse ja Õigluse (PiS) partei. Nawrocki blokeerib nüüd valitsuse tegevust ning on lubanud panna veto kõikidele maksutõusudele.  

Endine peaminister Mateusz Morawiecki (PiS) aga ütles, et reitinguid puudutavaid otsuseid ei tehta üleöö, need otsused on tingitud avaliku sektori rahanduse probleemidest, mis on juba mitu kuud süvenenud. 

Poola taotleb nüüd erandit ka EL-i ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusest. Poola on toonud välja, et Ukraina sõja tõttu on riik suurendanud kaitsekulutusi. Valitsus on samuti teatanud, et kaitsevõime tugevdamine on riigieelarve prioriteet.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Brussels Signals

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:45

Kaitseminister kutsus riigikogu üles toetama pikaajaliselt kaitsekulude hoidmist viiel protsendil

15:40

Läti plaanib muuta karmimaks kolmandate riikide kodanike Lätis viibimise nõudeid

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

15:35

Euroopa Liit ja USA kaaluvad uusi sanktsioone Venemaale

15:30

Raadiouudised (09.09.2025 15:00:00)

15:25

In memoriam Enn Põldroos

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

15:24

Fitch muutis Poola reitingu väljavaate negatiivseks

15:15

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

15:15

Kadrioru staadioni rekonstrueerimistööd jõuavad lõpule 2027

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

12:35

Ukraina viis väidetavalt rivist välja Pensas asuvad kütusetrassid Uuendatud

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

09:49

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti

08.09

Sõja 1293. päev: Sõrskõi kinnitusel vabastasid Ukraina väed augustis 58 ruutkilomeetrit Uuendatud

08.09

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

08.09

Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

12:19

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

10:26

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

ilmateade

loe: sport

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

15:15

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

14:50

Mai Narva maletab Usbekistanis tippturniiril

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

loe: kultuur

15:25

In memoriam Enn Põldroos

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

13:21

Sõltumatu Tantsu Lava juubelihooaja fookuses on vaimne tervis

12:40

Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

loe: eeter

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

11:29

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

11:10

Ekspert: tehisintellekt võib anda lastele sobimatuid soovitusi

10:57

Kokk: tervislik snäkk sobib nii trenni järel kui telekast sporti nautides

Raadiouudised

12:35

Raadiouudised (09.09.2025 12:00:00)

10:25

Omavalitsused muudavad õpetajate palkade arvestamise süsteemi

10:25

Norra valimiste järel jätkab senine vasakpoolne valitsus

09:25

Raadiouudised (09.09.2025 09:00:00)

08.09

Esmaspäeval algas riigikogu sügisistungjärk

08.09

Riik tahab laiendada Alutaguse rahvusparki, kuid kohalik volikogu on vastu

08.09

Varro Vooglaid pöördus politsei vastu andmekaitse inspektsiooni

08.09

Päevakaja (08.09.2025 18:00:00)

08.09

Kuressaare teatris mängitakse sama etendust korraga neljas saalis

08.09

Riigikogu õiguskomisjon otsustas võtta kirikute seadus muutmata kujul uuesti vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo