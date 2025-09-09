Fitch muutis Poola reitingu väljavaate negatiivseks

Reitingu negatiivne väljavaade tuleneb avaliku sektori suurtest kulutustest. Agentuur tõi esile Poola rahanduse halveneva olukorra, prognoosides tänavuseks eelarve puudujäägiks 6,9 protsenti SKP-st. Mullu oli puudujääk 6,6 protsenti SKP-st, 2021. aastal oli see vaid 1,7 protsenti

Fitch tõi esile avaliku sektori palkade ja pensionide märkimisväärse tõusu. Võlgade teenindamine läheb kulukamaks, samuti kulub üha rohkem raha sotsiaalprogrammidele ja riigikaitsele.

Fitch hoiatas, et eelseisvad 2027. aasta parlamendivalimised lükkavad avaliku sektori rahandusreformid edasi.

"Suure poliitilise polariseerumise keskkonnas suureneb tõenäoliselt sisepoliitiliste kaalutluste mõju poliitilistele otsustele enne järgmisi valimisi, mis toimuvad 2027. aasta oktoobris," teatas Fitch.

Fitch kinnitas Poola riigireitingu senisel tasemel A-. Reitingut toetavad mitmekesine majandus ja kuulumine Euroopa Liitu. Fitch andis siiski märku, et kui riik ei paranda oma eelarvedistsipliini, siis võib agentuur reitingut langetada.

Rahandusminister Andrzej Domański juhtis samas tähelepanu asjaolule, et Poola aastainflatsioon on aeglustunud 2,8 protsendile, majanduskasv oli aga 3,4 protsenti.

"Meie valitsus on taastanud majanduskasvu, tööpuudus püsib madalal tasemel ja inflatsioon langeb Euroopa kiireimas tempos," ütles Domański. Ta süüdistas ka äsja ametisse astunud presidenti Karol Nawrockit.

Konservatiivse Nawrocki kandidatuuri toetas opositsioonis olev rahvuslik Õiguse ja Õigluse (PiS) partei. Nawrocki blokeerib nüüd valitsuse tegevust ning on lubanud panna veto kõikidele maksutõusudele.

Endine peaminister Mateusz Morawiecki (PiS) aga ütles, et reitinguid puudutavaid otsuseid ei tehta üleöö, need otsused on tingitud avaliku sektori rahanduse probleemidest, mis on juba mitu kuud süvenenud.

Poola taotleb nüüd erandit ka EL-i ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusest. Poola on toonud välja, et Ukraina sõja tõttu on riik suurendanud kaitsekulutusi. Valitsus on samuti teatanud, et kaitsevõime tugevdamine on riigieelarve prioriteet.