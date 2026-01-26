Tõusva majandusega Poola ei näe vajadust eurole üle minna

Poola majanduse õitseng on nõrgendanud argumente zlotist loobumiseks ja euro kasutuselevõtuks, ütles riigi rahandusminister Andrzej Domański, lisades, et Poola majanduskasv näitab, et zloti säilitamine on talle praegu parem.

Domański ütles usutluses väljaandele Financial Times (FT), et euro kasutuselevõtu põhjused on nõrgenenud, isegi kui Euroopa Liidu liikmesriigid on kohustatud teatud kriteeriumide täitmisel ühisrahaga liituma, kuna Poola majandus kasvab kiiremini kui enamik euroala majandusi.

"Meie majandusel läheb nüüd selgelt paremini kui enamikul euroala riikidel," ütles Domański intervjuus. "Meil on üha rohkem andmeid, uuringuid ja argumente Poola zloti säilitamiseks."

Poola peaminister Donald Tusk on pärast seda, kui ta oma eelmisel ametiajal 2008. aastal kutsus riiki üles ühisraha juba 2012. aastal kasutusele võtma nüüd kannapöörde teinud. Sellest eesmärgist loobuti pärast eurovõlakriisi ja vahepeal valitsenud parempopulistliku partei Õigus ja Õiglus (PiS) vastuseisu tõttu, mis tegi zloti säilitamisest riikliku suveräänsuse kaitsmise keskse elemendi.

Pärast seda, kui Tusk võitis 2023. aasta oktoobris PiS-i valitsust parlamendivalimised ELi-meelse koalitsiooni eesotsas, on zlott euro suhtes tugevnenud ja arvamusküsitlused on pidevalt näidanud, et enamik valijaid on euro vastu.

"Avalik arvamus toetab zlotti, kuid peamised põhjused, miks me praegu euro kasutuselevõtuga ei tegele, on majanduslikud, mitte Poola poliitikaga seotud," ütles Domanski. "Kaks aastat tagasi olin ma veidi mures, et Poola võib kahekiiruselises Euroopa Liidus ja euroalast väljas olles jääda tõrjutuks, kuid täna on Poola selgelt kõrgeimal majandustasemel ja ma ei näe mingit tugevat põhjust oma valuutast loobuda," rääkis ta.

EL-iga ühinemise tingimuste kohaselt on riigid, kes pole veel eurot kasutusele võtnud, seaduslikult kohustatud seda tegema, kui nad täidavad eelarve stabiilsuse tagamisele suunatud lähenemiskriteeriumid. Domański ütles aga, et igasugune taotlemise samm on lõppkokkuvõttes poliitiline otsus, jättes ajastuse kindlalt Varssavi kätesse.

Bulgaaria, mis liitus EL-iga kolm aastat pärast Poolat 2007. aastal, sai sel kuul euroala 21. liikmeks.

Kuid ühisrahaga liitumise asemel otsib Varssavi kohta G20-s, mis on maailma suurimate majanduste foorum. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on kutsunud Poola osalema selle aasta G20 kohtumisel Miamis vaatlejana, märkis FT.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) viimaste arvutuste kohaselt sai Poola eelmisel aastal triljoni dollari suuruseks majanduseks, mis on IMF-i andmete kohaselt maailmas suuruselt 20. majandusvõim.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) prognoosib, et Poola majandus kasvab sel aastal 3,4 protsenti, mis on kiireim tempo detsembrikuu aruandes käsitletud EL-i riikide seas. Euroopa Komisjon prognoosib, et Poola eelarvepuudujääk väheneb 2026. aastal 6,3 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), võrreldes eelmise aasta umbes 6,8 protsendiga, kuigi see oleks ikkagi enam kui kaks korda suurem kui Maastrichti lähenemislävi, mis on kolm protsenti – üks fiskaalkriteerium, millele EL-i riigid peavad euroala liikmeks saamiseks vastama.

Kuigi 2025. aasta lõplikke andmeid pole veel avaldatud, ütles Domański, et riigi rahandus on hiljuti paranenud tänu tugevale tööturule, mis on toonud kaasa ühe madalama töötuse määra EL-is. "Palgad kasvavad, nii et inimesed maksavad rohkem [maksa]," ütles ta.

Poola valitsuse ja keskpanga suhted on stabiliseerunud, ütles Domański, mis annab märku pingete leevenemisest pärast seda, kui Tusk ähvardas 2023. aastal panga juhi kohtusse kaevata.

Tusk süüdistas PiS-i liitlast Adam Glapińskit Poola riigipanga halvas juhtimises ja rahapoliitika politiseerimises. Glapinski on süüd eitanud ja esitanud Euroopa Keskpangale kaebuse seoses sellega, mida ta nimetas ebaseaduslikuks katseks lühendada tema teist ametiaega, mis kestab kuni 2028. aastani.

Domański ütles, et nüüd on "vähem pingeid", lisades, et ta on Glapińskiga viimase kahe aasta jooksul kaks korda kohtunud. "Rahandusministrina suhtun keskpanga sõltumatusse väga, väga tõsiselt," ütles ta.

Kuid valitsuse ja president Karol Nawrocki, kes on samuti PiS-i toetaja, vahelised suhted on palju pingelisemad. Pärast ametisseastumist eelmisel suvel on Nawrocki vetostanud mitu valitsuse eelnõu, sealhulgas Domański koostatud suhkru- ja alkoholiaktsiisi tõstmise seaduseelnõu, ning sel kuul saatis Nawrocki valitsuse 2026. aasta eelarve konstitutsioonikohtusse, viidates murele eelarvepuudujäägi ja riigivõla pärast.

Domański süüdistas Nawrockit Poola krediidireitingu õõnestamises pärast seda, kui agentuurid hiljuti märkisid institutsioonilisi pingeid kui eelarve konsolideerimise takistust.

"President püüab destabiliseerida meie jõupingutusi riigi rahanduse parandamiseks," ütles ta. "Reitinguagentuurid pööravad sellele tähelepanu ja see võib mõjutada nende otsuseid... see on Poola jaoks ohtlik."