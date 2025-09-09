X!

Ruuben Kaalep kandideerib kohalikel valimistel Isamaa nimekirjas

Eesti
Ruuben Kaalep.
Ruuben Kaalep. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Erakond Isamaa teatas oma sotsiaalmeedia vahendusel, et Otepääl kandideerib nende nimekirjas endine ekrelane Ruuben Kaalep.

Eelmisel aastal EKRE-st väljavisatud Ruuben Kaalep kandideerib tänavustel kohalike omavalitsuste valimisel Isamaa ridades Otepääl. Kaalep kuulus EKRE-sse 12 aastat.

Postimehele antud intervjuus sõnas Kaalep, et Isamaa pakub tema hinnangul Otepääle tasakaalukust.

"Isamaa esindab minu arvates Otepää vallas praegu mõistlikku ja tasakaalukat poolt," lausus Kaalep Postimehele.

Ühtlasi on Kaalep endiselt Otepää vallas erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid osakonna esimees.

"ERK Otepää osakonna liikmed toetavad minu otsust kandideerida Isamaa nimekirjas, kuna valimisprogrammi koostamisel leidsime ühisosa paljudes meile olulistes punktides: korruptsiooniga võitlemises, looduskaitse tõhustamises, pärandi säilitamises ning hariduse toetamises," sõnas Kaalep, tuues välja, et ka erakond Isamaale on need punktid tähtsad.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Postimees

