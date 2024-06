EKRE-st lahkunud poliitikud otsustasid luua erakonna ERK

Loodava erakonna juhtfiguuride sekka kuulub Jaak Valge, kelle EKRE juhatus möödunud teisipäeval koos Henn Põlluaasa, Silver Kuusiku ja Helle Kullerkupuga erakonnast välja viskas.

"Olgem teel ühiste sihtide poole põhimõttekindlad ja eestlaslikult jonnakad," ütles Valge. "Rahvuskonservatiivide eesmärgid on ühised, küll aga võime austada ja arvestada erinevaid taktikalisi nägemusi, kuidas eesmärgini jõuda."

Pärast Põlluaasa, Valge ja Kuusiku EKRE-st välja viskamist astus erakonnast välja sadu liikmeid, kelle seas ka europarlamendi saadik Jaak Madison.

"Mul on siiralt hea meel, et tekib paljudele inimestele uus rahvuskonservatiivne võimalus poliitiliseks väljenduseks turbulentsetel aegadel, kui sajad liikmed on olnud sunnitud lahkuma oma endisest koduerakonnast," ütles laupäeval kohtumisest osa võtnud Madison.

Erakonna algatusrühm peab asutamiskongressi 29. juunil Tartus.

Loodav ERK on algatusrühma teatel rahvuslik ja konservatiivne erakond, mis põhimõtete osas kompromisse ei tee. Samas plaanib ERK tuua poliitmaastikule uusi rõhuasetusi nii poliitilise diskussiooni stiili, poliitilise tegevuse taktika kui poliitiliste rõhuasetuste osas.

ERK-i algatusrühm lubab, et riigikaitse ja majanduse kõrval saab senisest suuremat tähelepanu ka näiteks rahvastikukriisi ületamine, kohaliku looduse ja keskkonna kaitse, väärtuspõhine välispoliitika, rahvus- ja pärandkultuur, otsedemokraatia ning veel palju muud.

Ühtlasi otsustati kohtumisel moodustada töörühmad, mis tegelevad erakonna programmiliste seisukohtade sõnastamise ja sümboolikaga. Erakonna missiooniks on ühendada rahvuslased ning konservatiivid, et tagada eestluse ja Eesti rahvustraditsioonide kestmine. Erakonna üheks aateks on suurem rahvusterviklus nii poliitikas kui ühiskonnas üldiselt.

EKRE peab pühapäeval Jõhvis kongressi, kus valib endale esimehe ja aseesimehed.

Laupäeval uue erakonna algatusgrupi kohtumisel osalenud pikaaegne EKRE liige ja endine noorteühenduse Sinine Äratus juht Ruuben Kaalep teatas pühapäeval, et sai kaks tundi enne EKRE kongressi algust teada, et on erakonnast välja visatud.