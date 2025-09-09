X!

Omavalitsused korraldavad ümber osavaldade tööd

Eesti
Foto: Juhan Hepner/ERR
Eesti

Pärast viimaseid kohalike omavalitsuste valimisi on omavalitsused korraldanud ümber osavaldade tööd ja üks omavalitsus on osavallad likvideerinud. Omavalitsuste sõnul on osavaldade süsteem aidanud kaheksa aastat tagasi tehtud haldusreformi valutumalt üle elada.

2017. aastal tehtud haldusreformiga loodi osavallad kuues omavalitsuses.

"Need olid Hiiumaa, Saaremaa, Rapla, Lääne-Nigula, Pärnu linn ja Märjamaa vald. Tänaseks on järgi jäänud viis omavalitsust, Rapla vald on vahepeal oma kaks osavalda likvideerinud," selgitas regionaalministeeriumi kohalike omavalitsuste nõunik Mikk Lõhmus.

Rapla vald likvideeris osavallad 2022. aastal. Kuigi teised omavalitsused on osavaldadega jätkanud, on mitu neist samuti pärast 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisi osavaldade tööd ümber korraldanud.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja rääkis, et Hiiumaa on nelja aastaga väga suured muudatused läbi viinud. "Alguses oli meil väga tugev autonoomia osavaldadel ja osavallavalitsustel, siis nüüd me oleme üheks kasvanud. Meil oli varasemalt eraldi eelarved, nüüd oleme läinud ühe eelarve peale, valdkondliku juhtimise peale ja 2025. aastast alates ei ole meil osavallavalitsusi ametiasutustena," ütles ta.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa sõnul ei toonud osavallad kaasa loodetud efektiivsust. "Käesoleva valimisperioodi alguses alustasime kaheksa osavallaga, kulud suurenesid, aga loodetud tööefektiivsust see kaasa ei toonud. Käesoleva aasta maikuus jõustus muudatus, millega osavallavalitsused tegevuse lõpetasid," märkis ta.

Nii Randmaa kui Tasuja hinnangul olid muudatused vajalikud valla tõhusamaks juhtimiseks. Samas ei tähenda see nende hinnangul osavaldade süsteemi läbikukkumist, sest osavaldade olemasolu on aidanud haldusreformi valutumalt üle elada.

Mõlemad vallavanemad ütlesid, et muudatused ei tähenda kaugenemist ka vallaelanikest, sest säilinud on osavallakogud.

Kui Hiiumaa ja Lääne-Nigula vald on osavaldade autonoomiat vähendanud, siis kolme osavallaga Pärnu on seda pigem kasvatanud.

"Põhimõtteliselt on olnud kaks suuremat muudatust – senised osavallakeskuste juhid said 2021. aastal valitsuse liikmeteks," märkis Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter. "Järelikult see tähendab seda, et neil tekkis ka tugevam sõnaõigus linna mõistes ja suuremaks muudatuseks oli ka 2022. aastal, kui osavaldadele tekkis päriselt oma investeeringute eelarve linna suures eelarvereas."

Ministeerium ütles, et neil pole infot, et sügisesed valimised osavaldadega seoses mingit suuremat muudatust kaasa tooks. Hiiumaa ja Lääne-Nigula vald ütlevad, et suuremad muudatused on tehtud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:12

Pevkur: kaitsevaldkonna raha on mõistlikult kasutatud

23:07

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

22:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:40

Medvedev: soomlased ei tohi unustada, et konflikt meiega viib Soome lagunemiseni

22:22

ETV spordisaade, 9. september

22:09

Iisrael ründas Kataris asuvat Hamasi juhtkonda Uuendatud

21:59

Kuusk: peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma

21:59

Macron nimetas uueks peaministriks senise kaitseministri Lecornu

21:45

Teisipäeval esitasid viimased erakonnad oma nimekirjad kohalikeks valimisteks Uuendatud

21:40

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel Uuendatud

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

20:40

Vene õhurünnak tappis Donetski oblastis vähemalt 24 inimest Uuendatud

12:19

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

21:40

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel Uuendatud

18:35

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti Uuendatud

08.09

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

10:26

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

14:40

Vallavanem Taavi Aasa vangerdus viis ametist Põltsamaa lossi juhi

ilmateade

loe: sport

23:07

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

22:22

ETV spordisaade, 9. september

21:59

Kuusk: peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma

21:34

Reimann ja EST1 Racing särasid Spa 12-tunnisel kestvussõidul

loe: kultuur

18:56

Lastekirjanduse keskuses avatud näitus kutsub seente salajast elu avastama

18:38

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

18:08

ERSO ja Ellerhein toovad paidelaste ette ülevaate Arvo Pärdi loomingust

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

loe: eeter

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

11:29

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

11:10

Ekspert: tehisintellekt võib anda lastele sobimatuid soovitusi

Raadiouudised

18:55

Päevakaja (09.09.2025 18:00:00)

18:45

Pärimusmuusik Susanna Viktoria Mõtsmees lõimib muusikasse esivanemate loomingut

18:45

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel

18:45

Omavalitsused korraldavad ümber osavaldade tööd

18:40

Narvas on KOV valimistel 20 aasta tihedaim konkurents

15:45

Kaitseminister kutsus riigikogu üles toetama pikaajaliselt kaitsekulude hoidmist viiel protsendil

15:40

Läti plaanib muuta karmimaks kolmandate riikide kodanike Lätis viibimise nõudeid

15:35

Euroopa Liit ja USA kaaluvad uusi sanktsioone Venemaale

15:30

Raadiouudised (09.09.2025 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (09.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo