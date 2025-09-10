Vilniuses süttis kaheksa gaasivagunit

Leedu politsei teatas, et tulekahju tõttu toimusid plahvatused. Suitsusambaid oli näha üle kogu linna, päästeameti teatel sai üks inimene vigastada.

Leedu siseminister Vladislav Kondratovič ütles, et esialgsete andmete kohaselt põhjustas tulekahju tööohutusreeglite rikkumine.

Ta ütles, et piirivalve jälgib sündmuskohta helikopteriga. Intsidendi tõttu peatati Venemaa Kaliningradi oblastisse suunduv rong ning see suunatakse ümber.

Võimud hoiatasid elanikke võimaliku õhusaaste eest ning neid manitseti jääma siseruumidesse. Võimud soovitasid elanikel sulgeda aknad ja uksed ning välja lülitada ventilatsiooniseadmed, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.