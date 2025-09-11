Aivo Petersoni kohtuotsus tuleb 11. detsembril

Kohtunik teatab oma otsuse Aivo Petersoni kohtuasjas 11. detsembril toimuval avalikul istungil, teatas Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane.

Neljapäeval lõpetas Harju maakohus riigireetmise kriminaalasja arutamise, milles süüdistatavateks on Aivo Peterson, Dmitri Rootsi ja Andrei Andronov.

Kohus määras otsuse kuulutamise kuupäevaks 11. detsembri.

Riigiprokurör taotles Aivo Petersoni süüdi mõistmist riigireetmises ja 17-aastast vangistust. Dmitri Rootsile nõudis prokurör 13 aastat vangistust riigireetmise eest ning Andrei Andronovile 11 aastat vangistust vägivallatute tegude eest, mis olid suunatud Eesti Vabariigi vastu.

Kõik süüdistatavad eitasid oma süüd. Samuti sai sel nädalal teatavaks, et Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinna linnavolikokku erakonna Koos nimekirjas Lasnamäe valimisringkonnas.

Kohtuprotsess algas 2023. aasta novembris.