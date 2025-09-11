Euroopa Keskpank jättis baasintressimäärad muutmata

Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,00 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,15 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,40 protsenti.

ECB ekspertide värske ettevaate kohaselt on inflatsiooni olukord sarnane juuni ettevaates prognoosituga. Ekspertide prognooside kohaselt peaks keskmine koguinflatsioon olema 2025. aastal 2,1 protsenti, 2026. aastal 1,7 protsenti ja 2027. aastal 1,9 protsenti.

Energia ja toiduainete komponenti välja jättes on inflatsioon 2025. aastal tõenäoliselt keskmiselt 2,4 protsenti, 2026. aastal 1,9 protsenti ja 2027. aastal 1,8 protsenti.

2025. aasta majanduskasvu prognoosi on juuni 0,9 protsendiga võrreldes ülespoole korrigeeritud ja see peaks olema 1,2 protsenti.

2026. aasta kasvuprognoosi on veidi allapoole korrigeeritud ja see on 1,0 protsenti, ning 2027. aasta prognoos püsib muutumatuna 1,3 protsendi tasemel.

Keskpanga nõukogu on kindlalt otsustanud tagada, et inflatsioon stabiliseerub keskpika aja jooksul eesmärgiks seatud kahe protsendi tasemel.