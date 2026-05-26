X!

ECB juhatuse liikme sõnul peaks keskpank karmistama rahapoliitikat

Välismaa
Isabel Schnabel
Isabel Schnabel Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Välismaa

Euroopa Keskpanga (ECB) juhatuse liige Isabel Schnabel ütles, et isegi kui Iraani rahukõnelustel jõutakse kokkuleppele, peaks keskpank juunis intressimäärasid tõstma. Schnabeli sõnul on konflikt kestnud oodatust kauem ning kõrged energiahinnad mõjutavad juba kogu euroala majandust.

ECB arutas võimalikku intressitõusu juba eelmisel kuul ning nüüd toetavad mitmed juhatuse liikmed rahapoliitika karmistamist. Inflatsioon euroalal kerkis eelmisel kuul kolme protsendini ning võib kiireneda veelgi. 

"Arvestades praeguse šoki suurust ja püsivust, ei ole minu arvates läbivaatamine enam variant. Tänasest vaatenurgast arvan, et juunis on intressimäärade tõstmine vajalik," ütles Schnabel uudisteagentuurile Reuters antud intervjuus. 

Kuigi USA ja Iraani vahelised rahukõnelused on andnud lootust, ei usu Schnabel, et võimalik rahulepe lahendaks probleemid. 

"Isegi kui sõda täna lõppeks, on energiataristule ja globaalsetele tarneahelatele palju kahju tekitatud. Seega usun, et isegi siis oleks vaja rahapoliitilist reaktsiooni," ütles Schnabel.  

Schnabel tõi välja, et erinevad uuringud ja majandusnäitajad viitavad sellele, et hinnatõus levib juba kogu majanduses laiemalt. Ta märkis, et ECB enda prognoosid sisaldavad kahte intressitõusu, mis võib tähendada, et ühest tõusust ei pruugi piisata.

Samas valmistab muret euroala nõrk majanduskasv. Euroopa Komisjon prognoosis eelmisel nädalal, et euroala majandus kasvab 2026. aastal vaid 0,9 protsenti. Schnabeli hinnangul võib tegelik olukord olla isegi halvem, kuna tarbijate ja ettevõtete kindlustunne on languses.

2027. aasta novembris vabaneb ka ECB presidendi ametikoht, kui Christine Lagarde'i kaheksa-aastane ametiaeg lõpeb. Schnabel ise andis märku, et on valmis ECB presidendi ametikoha üle võtma, kui talle tehakse vastav ettepanek.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:57

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

14:54

USA ja Iraani vahel kasvavad taas pinged ja nafta hind võttis suuna üles

14:49

Kell 20 "Impulsis": Jõks, Pruuli, Taro ja Linnamäe presidendivalimistest

14:46

Sildam ja Anvelt "Impulsis": kuidas on Eestis presidendiks saadud

14:45

Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks Isamaast

14:39

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

14:37

Sabalenka lubas hispaanlannale kolm murret, aga alustas Pariisis võiduga

14:29

Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks

14:28

Söögikohtades võib kaduda tervisetõendi nõue

14:24

Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

25.05

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

11:07

Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega Uuendatud

12:11

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

06:57

Putin jõustas seaduse, mis lubab välismaal asuvaid Vene kodanikke relva jõul "kaitsta"

25.05

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

25.05

Riik plaanib pettuste vastu pangaülekannete ebamugavamaks tegemist

25.05

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

05:14

Trump nõuab Iraani leppe osana laialdast liitumist Aabrahami lepetega

25.05

Kreml ähvardas Armeenia EL-iga sõbrustamise tõttu odavast gaasist ilma jätta

25.05

Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

ilmateade

loe: sport

14:37

Sabalenka lubas hispaanlannale kolm murret, aga alustas Pariisis võiduga

14:20

Ševoldajeva teatas MM-valiksarjas edasipääsu jahtiva koondise koosseisu

13:52

"Võimlas" räägiti korvpallifinaalidest ja EOK valimistest

13:27

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

loe: kultuur

14:57

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

14:39

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

14:24

Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

13:37

Eesti keeles ilmus gonzo-ajakirjanduse pioneeri Hunter S. Thompsoni romaan "Rummipäevik"

loe: eeter

13:03

Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark: Venemaa ei tule kindlasti tagasi

12:19

Lavastaja Karl-Andreas Kalmet: kui ostujõudu pole, hakkad lavastama

11:03

Puukborrelioos võib kulgeda ebamääraste sümptomitega ja jääda märkamata

09:07

Facebooki kontost ilma jäänud Säm: arvasin, et mul on kaheastmeline autentimine sees

Raadiouudised

14:15

Kasvav droonikasutus suurendab vajadust ühtse drooniõppe ja lennuohutuse järele

12:25

Raadiouudised (26.05.2026 12:00:00)

10:20

Sotsiaalministeerium loodab tulemuspõhise rahastusega EMO-sse pöördujate arvu vähendada

09:55

Kliimaseaduse tegemiseks kulus 375 000 eurot

09:45

Riik loodab uued kopterid osta ELi rahaga

09:20

Raadiouudised (26.05.2026 09:00:00)

25.05

Ukrainas on käimas Ilmar Raagi uue põnevussarja võtted

25.05

Võru valiti uus linnapea ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis

25.05

Päevakaja (25.05.2026 18:00:00)

25.05

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo