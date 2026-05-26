ECB juhatuse liikme sõnul peaks keskpank karmistama rahapoliitikat

Euroopa Keskpanga (ECB) juhatuse liige Isabel Schnabel ütles, et isegi kui Iraani rahukõnelustel jõutakse kokkuleppele, peaks keskpank juunis intressimäärasid tõstma. Schnabeli sõnul on konflikt kestnud oodatust kauem ning kõrged energiahinnad mõjutavad juba kogu euroala majandust.

ECB arutas võimalikku intressitõusu juba eelmisel kuul ning nüüd toetavad mitmed juhatuse liikmed rahapoliitika karmistamist. Inflatsioon euroalal kerkis eelmisel kuul kolme protsendini ning võib kiireneda veelgi.

"Arvestades praeguse šoki suurust ja püsivust, ei ole minu arvates läbivaatamine enam variant. Tänasest vaatenurgast arvan, et juunis on intressimäärade tõstmine vajalik," ütles Schnabel uudisteagentuurile Reuters antud intervjuus.

Kuigi USA ja Iraani vahelised rahukõnelused on andnud lootust, ei usu Schnabel, et võimalik rahulepe lahendaks probleemid.

"Isegi kui sõda täna lõppeks, on energiataristule ja globaalsetele tarneahelatele palju kahju tekitatud. Seega usun, et isegi siis oleks vaja rahapoliitilist reaktsiooni," ütles Schnabel.

Schnabel tõi välja, et erinevad uuringud ja majandusnäitajad viitavad sellele, et hinnatõus levib juba kogu majanduses laiemalt. Ta märkis, et ECB enda prognoosid sisaldavad kahte intressitõusu, mis võib tähendada, et ühest tõusust ei pruugi piisata.

Samas valmistab muret euroala nõrk majanduskasv. Euroopa Komisjon prognoosis eelmisel nädalal, et euroala majandus kasvab 2026. aastal vaid 0,9 protsenti. Schnabeli hinnangul võib tegelik olukord olla isegi halvem, kuna tarbijate ja ettevõtete kindlustunne on languses.

2027. aasta novembris vabaneb ka ECB presidendi ametikoht, kui Christine Lagarde'i kaheksa-aastane ametiaeg lõpeb. Schnabel ise andis märku, et on valmis ECB presidendi ametikoha üle võtma, kui talle tehakse vastav ettepanek.