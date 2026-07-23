Euroopa keskpank jättis baasintressimäärad muutmata

Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,40 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65 protsenti.

Energiahindade väljavaade on küll väga volatiilne, kuid püsib praegu eurosüsteemi ekspertide juunikuu ettevaate põhistsenaariumis eeldatud taseme lähedal ja ületab oluliselt enne Lähis-Ida konflikti täheldatud taset, teatas EKP.

Ebakindlus on endiselt suur ja energiašoki täielik mõju inflatsioonile avaldub alles aja jooksul. Seetõttu jälgib EKP nõukogu tähelepanelikult šoki ulatust ja kestust ning selle kaudseid ja teiseseid mõjusid. EKP nõukogu eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerumine keskpika aja jooksul kahe protsendi tasemel.

EKP lisas, et nõukogu on jätkuvalt hästi valmis toime tulema konfliktist tingitud ebakindlusega. "Otsused rahapoliitika asjakohase kursi kohta on andmepõhised ja teeme neid igal istungil lähtuvalt olukorrast," seisis EKP pressiteates.

Eelkõige sõltuvad EKP nõukogu intressimääraotsused hinnangust inflatsiooniväljavaatele ja seonduvatele riskidele laekuvate majandus- ja finantsandmete kontekstis, alusinflatsiooni dünaamikale ning rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele. EKP nõukogu ei võta endale baasintressimäärade arenguga seoses konkreetseid kohustusi.