Tuul müüs tõukeratta rendiäri, teenuse võttis üle Läti firma

Tuule elektritõukeratas
Tuule elektritõukeratas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
2020. aastal loodud elektritõukerataste teenuse ettevõte Tuul Mobility OÜ, mis oli juba mitu aastat kahjumlik, müüs oma riistvara ja intellektuaalomandi Läti ettevõttele Ride SIA. Tehingu tingimusi osapooled ei avalikusta.

Tuul Mobility teatas börsile, et arvestades viimase aja majandustulemusi ja turuolukorda, on Tuul otsustanud oma jagatud tõukerataste opereerimise lõpetada ja varad müünud Ride'ile, kes jätkab teenuse pakkumist.

"Tuul sündis soovist muuta tõukerataste tootmine jätkusuutlikumaks ning linnaliiklus mugavamaks. Viie aasta jooksul on kasutanud Tuult sajad tuhanded inimesed, kes on nendel liikunud üle 15 miljoni kilomeetri," ütles Tuule tegevjuht Siim Tempel.

"Meil on hea meel, et Ride jätkab eestlaste arendatud ja toodetud tõukerataste pakkumist, tagades klientidele sujuva ülemineku ning liikurite jätkuva kättesaadavuse," lisas Tempel.

Tuul plaanib jätkata võlakirjaga seotud kohustuste täitmist tehingust saadud rahaga koostöös emaettevõttega Comodule.

Tuule tõukerattaäri üle võtnud Läti ettevõte Ride Mobility hakkas tänavu kevadel Tallinnas pakkuma pisimopeedide renditeenust.

Tuul Mobility käive mullu vähenes ja kahjum kasvas 904 000 euroni, selgus tänavu kevadel ettevõtte vahearuandest. Juhtkond kaalus seetõttu strateegilisi alternatiive ega välistanud ka ettevõtte müüki.

Tuul Mobility registreeriti äriregistris 2021. aasta detsembris ja see tegeles peamiselt elektritõukerataste rendi-ja jagamisteenusega.

Eelmisel aastal pakuti tõukerataste renditeenust Tallinnas ja Riias ning samasugune plaan oli Tuulel ka tänavu.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

