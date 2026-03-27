Tuul Mobility esitas pankrotiavalduse

Tuul Mobility OÜ võlakirjade intressimakse järgmine tähtaeg on 29. märtsil. Iseseisvate varade ja emaettevõtte toe puudumise tõttu ei ole selle tasumine võimalik, teatas ettevõte börsile. Intresside tasumata jätmine muudab kogu ligi 3,25 miljoni euro suuruse võlakirjakohustuse koheselt sissenõutavaks, mistõttu oli juhatusel seadusest tulenev kohustus esitada viivitamatult pankrotiavaldus.

Tuul kaasas võlakirjadega laienemiskapitali 2022. aasta alguses, kuid järgnenud aastatel tabas kergliikurite turgu mitu tagasilööki agressiivsest ülepakkumisest kuni intressimäärade hüppelise tõusuni.

Süveneva kahjumi minimeerimiseks ja ettevõtte päästmiseks viis ettevõte aastatel 2023–2024 ellu mitmeid lahendusi, sealhulgas vahetas juhtkonda ja otsis uut investorit.

Kuna äri ei õnnestunud iseseisvalt kasumlikuks pöörata, võeti 2025. aasta sügisel vastu otsus igapäevane tegevus peatada ning ettevõtte riistvara ja intellektuaalomand müüdi ettevõttele Ride SIA.Varade müük aitas peatada jooksva kahjumi ja koondada töötajad, kuid tehingust saadud vahenditest ei piisanud võlakirjakohustuse täielikuks katmiseks.

"Mul on siiralt kahju ja vabandan investorite ees, et vaatamata meie meeskonna pingutustele ei suutnud me seda teekonda edukalt lõpuni viia," kommenteeris Tuul Mobility asutaja ja juhatuse liige Kristjan Maruste.

Edasi otsustab kohus Tuul Mobility pankrotiavalduse menetlusse võtmise ja ajutise halduri määramise. Ettevõtte juhatus on teavitanud ka võlakirjade tagatisagenti, kes võtab edasised sammud seoses tagatisega.

Pärast renditeenuse peatamist oli Tuule eesmärk jätkata võlakirjakohustuste teenindamist emissiooni garandi ehk kergliikurite IoT-lahendusi arendava emaettevõtte Comodule OÜ toel. Samal ajal käis Comodule'i enda müügiprotsess, mille edukas lõpuleviimine taganuks Tuule võlakirjade täies mahus tagasimaksmise. Paraku teavitas emaettevõte Tuule juhatust, et müügiprotsess ei ole õnnestunud ning nad ei suuda eelseisvat intressimakse tegemist toetada.

Kuna Comodule OÜ on Tuule võlakirjaemissiooni garant, tähendab Tuule maksevõimetus kogu võlakirjakohustuse kandumist emaettevõttele. Emaettevõtte juhatus on Tuul Mobilityt informeerinud, et sellises mahus kohustuse täitmine igapäevase äritegevuse rahavoost ei ole võimalik, mistõttu on nad sunnitud alustama saneerimist.

Comodule'i reaalne võimekus tagada võlakirju selgub nende saneerimismenetluse käigus.

Tuul Mobility tegutseb alates 2022. aasta 1. jaanuarist elektriliste tõukerataste rendi- ja jagamisteenuse osutajana. Eelmisel aastal müüdi Tuule riistvara ja intellektuaalomand ettevõttele Ride SIA. Tuul Mobility on sajaprotsendiliselt Comodule'i tütarettevõte.