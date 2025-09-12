Tallinna valimiskomisjon loosis kandidaatide järjekorra

Reedel loosis Tallinna valimiskomisjon eelolevateks kohalikeks valimisteks erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide järjekorra. Tallinnas registreeriti eelolevatel valimistel 11 erakonda, kolm valimisliitu ja 13 üksikkandidaati.

Esmalt registreeris valimiskomisjon kandidaadid, seejärel toimus liisuheitmine ning siis vormistas valimiskomisjoni otsuse.

Tallinna valimiskomisjon vaatas üle 1123 kandidaatide registreerimise avaldust, üks Isamaa erakonna kandidaat loobus kandideerimisest.

Erakondade esitatud kandidaate oli neist 1095, valimisliitude kandidaate 15 ning üksikkandidaate 13.

Oma nimekirja esitasid registreerimiseks Eesti Keskerakond 265 kandidaadiga, Isamaa Erakond 181 kandidaadiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 170 kandidaadiga, Eesti Reformierakond 106 kandidaadiga, Erakond Parempoolsed 104 kandidaadiga, Erakond Eesti 200 kokku 100 kandidaadiga, EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 88 kandidaadiga, Erakond Eestimaa Rohelised 36 kandidaadiga, KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele 20 kandidaadiga, Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid 16 kandidaadiga ja Vabaerakond Aru Pähe 9 kandidaadiga.

Plaan B valimisliidu nimekirjas on seitse kandidaati, Tallinlaste Valimisliidu nimekirjas neli ning Valimisliit Haridusreformi Tühistamise Ja Venekeelse Hariduse Taastamise Eest nimekirjas samuti neli kandidaati.

Valimiskomisjon ei tuvastanud ühtegi kandidaati, kes oleks tulnud jätta registreerimata.

Liisuheitmine on aluseks kandidaatidele registreerimisnumbrite andmisele. Selleks jagati erakondade nimed ühesugustesse märgistamata ümbrikutesse ja segati.

Liisuheitmisel loositud erakondade ja valimisliitude järjekord:

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Keskerakond, Tallinlaste Valimisliit, Vabaerakond Aru Pähe, Valimisliit Haridusreformi Tühistamise Ja Venekeelse Hariduse Taastamise Eest, EKRE - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Erakond Parempoolsed, Eesti Reformierakond, Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid, Isamaa Erakond, Erakond Eesti 200, Plaan B Valimisliit, KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele, Erakond Eestimaa Rohelised.

Üksikkandidaatide järjekord:

Hendrik Tiido, Sandra Sirge, Kristiina-Sandra Saumann, Eleanor Pruvli, Taavi Karjel, Sergei Svjatušenko, Joosep Tiks, Jevgeni Soots, Vsevolod Jürgenson, Alan Kanarbik, Aleksandr Gumenjuk, Konstantin Tšernõšov, Aleksandr Petrov.