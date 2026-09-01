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Kõige vähem on uusi liikmeid saanud Eesti 200, enim Isamaa

Eesti
Erakondadega on tänavu teiste seas liitunud Ruslan Trochynskyi, Tõnis Arro, Urmas Sukles, Anne Kleinerg, Ekvard Joakit.
Erakondadega on tänavu teiste seas liitunud Ruslan Trochynskyi, Tõnis Arro, Urmas Sukles, Anne Kleinerg, Ekvard Joakit. Autor/allikas: ERR
Eesti

Kui Isamaaga on tänavu esimese kaheksa kuuga liitunud 204 inimest, siis valitsusliitu kuuluva Eesti 200-ga vaid kaks.

Riigikogu valimiste lähenedes kuuleme kindlasti korduvalt, millised tuntud inimesed on ühe või teise erakonnaga liitunud ja kavatsevad nende nimekirjas ka tuleva aasta riigikogu valimistel kandideerida.

Äriregistris on üleval erakondade liikmed ja sealt on võimalik välja võtta tänavused liitujad. Esimese kaheksa kuuga on enim uusi liikmeid juurde saanud erakond Isamaa, kellega on tänavu liitunud 204 inimest.

Tuntud nimedest näiteks ettevõtja Tõnis Arro, dramaturg Anu Tonts, kirjastaja Mart Jagomägi, koolijuht Mehis Pever, korvpallitegelane Aadu Kana jt. Erakonnaga liitus mitmeid inimesi, kes kandideerisid juba kohalikel valimistel erakonna ridades. Kokku on Isamaal liikmeid 7347.

Suurematest erakondadest on tänavu kõige vähem uusi liikmeid saanud Eesti 200, kellega on liitunud kaks inimest. Üks jaanuaris ja teine veebruaris. Eesti 200 liikmete arv oli teisipäeva hommikuse seisuga 586.

Üsna võrdse arvu uusi liikmeid esimese kaheksa kuuga on saanud juurde EKRE ja Keskerakond. EKRE-ga on tänava liitunud 108 inimest. Kokku on EKRE-s liikmeid 9044.

Keskerakonnaga on tänavu liitunud 104 liiget. Tuntumatest on Keskerakonnaga sel aastal liitunud veel võrkpallitreener Urmas Tali ja endine Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Keskerakonnas on tagasi Silver Kuusik, kes alustas 2004. aastal oma poliitiku teed samuti Keskerakonnas. Mees jõudis vahepeal oma ilmavaadet testida ka Rahva Ühtsuse erakonnas, Vabaerakonnas, EKRE-s ning erakonnas Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid. Kokku on Keskerakonnal liikmeid 11 685.

 Parlamendiväliste Parempoolsetega on tänavu liitunud 47 liiget. Tuntud nimedest Eesti 200-st üle tulnud Kalev Stoicescu, aga ka erakonna pressiesindaja Ekvard Joakit. Parempoolsetel on liikmeid 848.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga on liitunud 43 liiget. Liitujate seas on näiteks psühhiaater Anne Kleinberg ja kultuuritegelane Kersten Kõrge. Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas on kokku 4488 liiget.

Reformierakonnaga on sel aastal liitunud 29 liiget. Tuntuim erakonnaga liituja on muusik Ruslan Trochynskyi. Reformierakonnal on liikmeid 8895.

Väiksematest erakondadest on Rohelistega liitujaid tänavu kaheksa ning kokku on neil 708 liiget.

Erakonnaga Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid on tänavu liitujaid 41. Kuid et lahkujaid on olnud palju, ületab erakond vaid ühe liikmega minimaalselt nõutava 500 liikme piiri.

Erakond Eesti Rahvusliberaalid - Vabaerakond tänavu uusi liikmeid pole saanud. Kokku on parteis 528 liiget.

Erakonnaga Koos on liitunud kaks liiget. Parteil on liikmeid kokku 726. 

Toimetaja: Urmet Kook

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