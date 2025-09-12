X!

Eesti idaosa õhuruumis kehtivad lähinädalatel õhuliikluse ajutised piirangud

Kaitseväe ettepanekul kehtivad Eesti idaosa õhuruumis lähinädalatel õhuliikluse ajutised piirangud, et õhupiiri rikkumistele saaks senisest tõhusamalt reageerida.

Piirangud kehtivad õhtul kella kaheksast hommikul kella seitsmeni. Kaitseväe ohuhinnang ei ole muutunud, Eestile puudub vahetu ja kohene sõjaline oht. Küll aga on siinses regioonis kasvanud õhuintsidentide sagedus, see on tingitud Venemaa sõjategevusest Ukraina vastu.

Jane Saluorg

