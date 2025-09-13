X!

Fitch langetas Prantsusmaa reitingut

Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Reitinguagentuur Fitch langetas kasvava eelarvepuudujäägiga Prantsusmaa riigireitingu tasemele A+, mis on riigi jaoks ajaloo madalaim krediidireiting.

USA reitinguagentuur langetas riigi reitingu tasemelt AA- tasemele A+ ning viitas, et Prantsusmaa riigivõlg jätkab kasvu ning langetab reitingut, kuna riigil puudub kindel plaan, kuidas lähiaastatel võlg kontrolli alla saada.

Reitingu langetamine tuleb neli päeva pärast valitsuse lagunemist, mil peaminister Francois Bayrou'le avaldati umbusaldust, seda tema enda algatatud usaldushääletusel. Usaldushääletuse algatas Bayrou lõpetamaks pikaleveninud vastasseis seoses tema kärpe-eelarvega, mis nägi Prantsusmaa võlakoorma vähendamiseks ette ligi 44 miljardi euro suurust kulude kokkuhoidu.

Reitingu langetamine teeb uuele peaministrile Sebastie Lecornu'le tuleva aasta eelarve koostamise veelgi keerulisemaks.

Fitch teatas, et valitsuse lagunemine illustreerib siseriiklikku killustumist ja polariseerimust. "See ebastabiilsus nõrgestab poliitilise süsteemi võimekust eelarvet konsolideerida."

Fitchi teatel on ebatõenäoline, et Prantsusmaa suudaks saavutada 2029. aastaks eelarvepuudujäägi, mis jääb alla kolme protsendi SKP-st, nagu valitsus on soovinud.

A+ tasemel on 2023. aastast olnud ka Eesti riigireiting, seda tulenevalt nõrgast majandusolukorrast, võlakoormuse kasvust ning Eesti asukohast tulenevatest geopoliitilistest riskidest riigi majanduskasvule. Viimastel aastatel on Fitch kinnitanud Eesti pikaajalise reitingu samal tasemel, nimetades väljavaadet stabiilseks.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: The Guardian

