Programmeerimiskool kood/Võru pakub IT-haridust 50 õppijale

Kooli eestvedajate sõnul ei ole kood/Võru mõeldud ainult noortele, vaid kõigile, kes soovivad oma karjääris teha muutust ning õppida tundma IT-valdkonda.

"Ma soovisin õppida midagi täiesti uut ja ennast proovile panna ja kood/Võru tundus selle jaoks väga hea võimalus. Ma loodan, et ma leian toreda väljundi, et kuidas seda oma praeguses töös ära kasutada või siis hoopis midagi uut teha," ütles kood/Võru õpilane Maarja-Liis Jänes.

Mina isiklikult olen varem programmeerimisega tegelenud, küll ülikooli formaadis ja toona jäi see küll pooleli, aga minu jaoks just õppevormi pärast ja kuna eellaagri käigus selgus, et kood tõesti jäljendab seda tegelikku tööd töötutul, see õpe toimub läbi praktiliste ülesannete. läbi praktiliste projektide, mis on ka päris ellu rakendatavad ja seda õpitakse läbi rühmatöö, siis see tundus, et see võiks midagi, mis mul võiks olla," lisas veel üks kood/Võru õpilane Jörgen Sinka.