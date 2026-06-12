Kood/Jõhvi laienes Moldovasse

Iseseisvale õppele keskenduvatest programmeerimiskoolidest esimene, Kood/Jõhvi alustas tööd viis aastat tagasi. Praegu tutvuvad Ida-Virumaal kooliga kümme huvilist Moldovast.

Sügisel hakkab kood/Molodovas õppima sadakond tudengit. Moldova koodikooli eestvedajad tunnevad riigi tuge ja huvi.

"Moldoval on digitaalseks transformatsiooniks õiged koostisosad. Meil ​​on väga sõbralik maksusüsteem ja väga hea infrastruktuuriühendus. Oleme väike riik, kus kogu territooriumil on kiire internet, 99% territooriumist on kaetud kiire internetiga," sõnas üks kood/Molodva asutajatest, Molodva endine asepeaminister Dumitru Alaiba.

"Peame pidevalt leidma ja koolitama talente, sest olulised on inimesed, kes selle kõik võimalikuks teevad. Ja see ongi koodikooli mõte. Me oleme väga põnevil, et saame sellest osa võtta," lisas Alaiba.

Aina rohkem on programmeerimisel abi tehisarust, mida aga on vaja osata suunata ja kontrollida. Mõistagi käib IT-arenguga kaasas ka koodikool.



"Viie tegutsemisaasta kohta tuleb meil nüüd sel sügisel välja kolmas täielikult ümber tehtud õppekava. Maailm muutub tõesti väga kiiresti, aga me oleme väike ja me saame kiiresti reageerida," ütles kood/Jõhvi tegevjuht Lauri Haav.

Eestis tegutseb koodikool Jõhvis, Võrus ja Paides. Välismaal on lisaks Moldovale alustatud tegevust Soomes, Ukrainas ja Keenias.