Prantsuse uus peaminister lubas kaks riigipüha alles jätta

Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JEFF PACHOUD
Prantsusmaa eelmine peaminister François Bayrou käis välja ulatusliku kärpekava ning pani ette kaotada ka kaks riigipüha. Hiljuti sai Bayrou asemel peaministriks Sebastien Lecornu ning viimane lubas riigipühad alles jätta.

"Olen otsustanud kahe riigipüha kaotamise tagasi võtta. Meie riik on alati liikunud edasi just ummikseisu ja pingete ajal," ütles Lecornu Prantsuse meediale antud intervjuus. 

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Lecornu püüab end nüüd distantseerida oma eelkäija poolt välja käidud eelarvekärbetest. 

Bayrou algatas usaldushääletuse, et lõpetada pikaleveninud vastasseis seoses tema kärbetega, mis nägi Prantsusmaa võlakoorma vähendamiseks ette ligi 44 miljardi euro suurust kulude kokkuhoidu. Lõpuks hääletas parlamendis valitsuse umbusaldamise poolt 364 saadikut, samas kui usaldust avaldas vaid 194.

Bayrou oli kuues peaminister Macroni ajal alates tema valimisest 2017. aastal ning viies alates 2022. aastast. Nüüd püüab toimivat valitsust moodustada Lecornu. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

