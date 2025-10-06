X!

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi

Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ALAIN JOCARD
Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu, kelle president septembri keskel ametisse pani, astus esmaspäeval tagasi, olles alles pühapäeval oma kabineti nimetanud. Lecornu tagasiastumine oli enneolematu, märkides Prantsusmaa poliitilise kriisi edasist süvenemist, viies langusesse nii Prantsuse aktsiad kui ka euro kursi.

Pärast nädalaid kestnud konsultatsioone kõigi poliitiliste parteidega nimetas president Emmanuel Macroni lähedane liitlane Lecornu pühapäeval ametisse oma valitsuse ministrid ja kabinet pidi oma esimese koosoleku pidama esmaspäeva pärastlõunal.

Kuid uue kabineti koosseis vihastas nii tema vastaseid kui ka liitlasi, kellest ühed leidsid selle olevat liiga parempoolse, teised aga vasakpoolse, tekitades küsimusi selle kohta, kui kaua see võib vastu pidada ajal, mil Prantsusmaa on juba sügavas poliitilises kriisis ja ühelgi poliitjõul ei ole killustatud parlamendis enamust.

Lecornu esitas Macronile esmaspäeva hommikul tagasiastumisavalduse. "Härra Sebastien Lecornu on esitanud oma valitsuse tagasiastumisavalduse vabariigi presidendile, kes on selle vastu võtnud," teatas Élysée pressibüroo.

Prantsuse poliitika on pärast Macroni tagasivalimist 2022. aastal muutunud üha ebastabiilsemaks.

Macroni otsus kuulutada eelmisel aastal välja ennetähtaegsed parlamendivalimised süvendas kriisi, tekitades veelgi killustatuma parlamendi. Alles 9. septembril ametisse nimetatud Lecornu oli Macroni viies peaminister kahe aasta jooksul.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

