Prantsusmaa tagasi astunud peaminister üritab ikkagi valitsust moodustada

Prantsusmaa peaminstriks esitatud Sébastien Lecornu.
Prantsusmaa peaminstriks esitatud Sébastien Lecornu. Autor/allikas: SCANPIX / DPA / Moritz Frankenberg
Prantsusmaal esmaspäeval tagasi astunud peaminister Sébastien Lecornu alustas teisipäeval uut katset toimiva valitsuskoalitsiooni leidmiseks. Tal on kavas kohtuda kõigi erakondade juhtide ning parlamendi mõlema koja esimeestega.

President Emmanuel Macroni kantselei teatel on Lecornul kolmapäeva õhtuni aega, et leida valitsuskriisile lahendus.

Opositsioon on nõudnud Prantsusmaal nii ennetähtaegseid valimisi kui ka president Macroni tagasiastumist.

Macron tegi senisele kaitseministrile Lecornule septembri keskel ülesandeks moodustada uus valitsus, kuna parlament kukutas tema eelkäija François Bayrou ebapopulaarse kärpe-eelarve tõttu.

Lecornu esitleski pühapäeva õhtul uut valitsuskabinetti, kuid seda hakati kohe teravalt kritiseerima, sest sinna kuulusid mitmed eelmise valitsuse liikmed. Esmaspäeva hommikul esitas Lecornu tagasiastumisavalduse.

Samaks õhtuks oli ta siiski andnud Macroni palvel nõusoleku proovida kahe päeva jooksul valitsust päästa.

Macron tegi Lecornule ülesandeks "pidada kolmapäeva õhtuks lõplikud läbirääkimised, et määratleda riigi jaoks tegevus- ja stabiilsusplatvorm", ütles anonüümsust palunud presidendi kantselei ametnik.

Ametniku sõnul on president ebaõnnestumise korral valmis vastutuse võtma. Ilmselt tähendab see ennetähtaegsete parlamendivalimiste väljakuulutamist

Lecornu alustas kell üheksa hommikul peaministribüroos kohtumisi erakondade juhtidega, et püüda ummikseisust välja murda.

Prantsusmaad on juba üle aasta raputanud poliitiline kriis. See sai alguse ennetähtaegsetest valimistest, mille Macron 2024. aasta keskel välja kuulutas ja mille tulemusena tekkis parlamendis ummikseis.

Järgmised presidendivalimised peetakse Prantsusmaal 2027. aastal ning neid peetakse riigi poliitika edasise suuna seisukohast otsustavaks, kuna Marine Le Peni juhitaval parempopulistlikul liikumisel näib olevat seni parim võimalus võimule tulla.

Endine peaminister ja järgmistel presidendivalimistel kandideeriv paremtsentrist Edouard Philippe kritiseeris teisipäeval teravalt toimuvaid poliitilisi manöövreid, mida ta nimetas masendavaks poliitiliseks mänguks.

Ta kutsus Macroni üles kuulutama ennetähtaegsed presidendivalimised välja kohe, kui 2026. aasta eelarve on heaks kiidetud.

Esmaspäeva õhtul ütles ka Macroni leeri kuuluv Gabriel Attal, kes oli eelmise aastani peaminister ja juhib nüüd presidendi tsentristlikku erakonda, et ta ei mõista enam Macroni otsuseid.

Pärast mitut järjestikust uut peaministrit on aeg proovida midagi muud, leidis ta.

Le Pen ütles esmaspäeval, et Macronist oleks tark tagasi astuda, kuid ta pidas hädavajalikuks ka ennetähtaegseid parlamendivalimisi.

Le Peni paremäärmusliku Rahvuskogu (RN) juht Jordan Bardella ütles, et partei on valmis valitsema.

Sotsialistliku partei juht Olivier Faure nõudis esmaspäeva hilisõhtul kursimuutust ja vasakpoolset valitsust.

Parempoolsete Vabariiklaste juht ja ametist lahkuv siseminister Bruno Retailleau ütles, et ta pole vastu Macroni tsentristidega valitsuskabinetis jätkamisele, kui see ei tähenda tema erakonna liikmete arvu vähenemist valitsuses.

Parlament tagandas Lecornu kaks vahetut eelkäijat, Bayrou ja Michel Barnier' kärpe-eelarve pärast tekkinud vastasseisu tõttu.

Järgmine peaminister seisab endiselt silmitsi ülesandega leida eelarve-eelnõule piisav toetus parlamendi alamkojas, kus Macroni-meelne blokk on vähemuses.

Kriis toimub ajal, mil Prantsusmaa riigivõlg on saavutanud rekordkõrge taseme.

Prantsusmaa võla ja sisemajanduse kogutoodangu (SKT) suhe on nüüd Kreeka ja Itaalia järel suhtarvult Euroopa Liidus suuruselt kolmas ning on pea kaks korda suurem EL-i reeglitega lubatud 60 protsendist.

Macron on seni vastu seisnud üleskutsetele korraldada uued parlamendivalimised ning on välistanud tagasiastumise enne oma ametiaja lõppu 2027. aastal.

Ta võib otsida uue peaministri, kes oleks tema ametiaja kaheksas, kuid sel valitsusjuhil oleks ilma radikaalse muutuseta raske ametis püsida.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: STT-AFP-BNS

