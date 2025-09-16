Tallinn soovib rattateede võrgustiku Google Mapsi lisada

Tallinn soovib lisada oma rattateede võrgustikku lõpuks ka Google Maps rakendusse, nagu seda on tehtud paljudes Euroopa linnades. Reaalsuses ei moodusta aga linna rattarajad ühtset võrgustikku ning teed lõpevad ootamatult.

Tallinna, Riia ja Vilniuse linnapead tegid ühispöördumise Google'i veebiplatvormile, et Baltimaade pealinnade jalgrattateed oleks nähtavad ka Google Maps kaardirakenduses. Seeläbi oleks võimalik teekonda valides veenduda, et sõit on kogu ulatuses rattaga läbitav.

Mitmekümnes teises Euroopa linnas on lahendus juba aastaid kättesaadav, teiste seas ka Tallinnale eeskujuks olevas Helsingis ja Kopenhaagenis. Ametnike tasandil on Tallinn sarnast palvet ettevõttele aastate jooksul esitanud korduvalt.

"Google on selline omapärane organisatsioon, et ega sealt vastust ei saa. Ei ole me saanud ei rattateid kaardile ega ka mingit vastust. Meie usk on, et poliitilisel tasandil pöördumisega võiks see vastus olla sel korral teistsugune," ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Kuigi Tallinn on oma esitatud plaanides märkinud rattateed kaardile ühtse võrgustikuna, lõpevad need reaalsuses kohati ootamatult ja on kehvasti märgistatud.

"Kui me vaatame seda, et kus ja millised need rattarajad on, siis midagi teha ei ole. Päris suur osa neist tegelikult ei vasta standarditele ja linna enda seatud eesmärkidele," lausus linnalise liikumisruumi ekspert Tõnis Savi.

"Loomulikult see taristu ei ole veel kaugeltki ideaalne ja kõige suuremad mured on tõesti suurematel ristmikel. Teiste linnade kogemus näitab, et lisaks nendele rattateedele, mis on kaardile kantud, et juhul, kui terviklikku liikumismarsruuti ei teki, siis kaardirakendus pigem suunab ratturid vaiksematele kõrvaltänavatele," lausus Ossinovski.

Mõned korrad aastas kogunevad sajad ratturid Tour D'Öö nimelisele sõidule erinevates linna piirkondades. Korraldajad ütlevad, et marsruute valides on oluline osa ka kitsaskohtadele tähelepanu pööramises ja neid praegu jagub.

"Praeguse Tallinna rattastrateegia järgselt on põhivõrku rajatud null kilomeetrit. On rattaradu ja rattateid, mis asuvad põhivõrguga samas kohas, aga põhivõrgu üks kriteeriumeid oli seotud Tallinna nullpunktiga ehk Viru ringiga ja neid ei ole," ütles Savi.

"Sellest ajast saati, kui meie oma rattateemasid alustasime - kuskil 15 aastat tagasi - on suur edasiminek olnud, aga ma arvan, et seda strateegiat peaks paremini ellu viima ja ühendama need rattateed. Praegu fragmentaalselt on hästi lahendatud, aga just sellise võrgustikuna ta väga hästi ei tööta," sõnas Tallinn Bicycle Week korraldaja Risto Kalmre.