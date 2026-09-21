Rainer Saks võib minna presidendi nõunikuks

Saks ERR-ile teemat täpsemalt kommenteerida ei soovinud. "Kõnelused on, aga me ei ole veel joont alla tõmmanud," ütles ta.

Rainer Saks oli aastatel 2006 kuni 2011 vabariigi presidendi kantselei direktor. Ta oli ka teabeameti (praegu välisluureamet - toim.) peadirektor. Hiljem töötas ta ka välisministeeriumi kantslerina.

Viimasel ajal on ta avalikkuses silma paistnud julgeolekuteemade, eriti Ukraina sõja, kommentaatorina.

2024. aasta kevadel liitus ta erakonnaga Parempoolsed ning kandideeris erakonna ridades Euroopa Parlamendi valimistel. Ta sai 12 384 häält, millega ei osutunud valituks.

Eelmise nädala laupäeval selgus, et Ülle Madise kommunikatsiooninõunikuks saab Harrys Puusepp. Varem oli selgunud, et Madise kantselei direktoriks saab Paavo Nõgene.